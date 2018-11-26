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Раскрыты возросшие доходы Порошенко 

Lenta.ru + ещё 45 26 ноября 2018
Фото: Suhaimi Abdullah / Getty Images
Сумма задекларированных доходов президента Украины Петра Порошенко за 2018 год в 11,5 раз превосходит общие показатели предыдущего года. Об этом свидетельствуют данные Единого реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства, сообщает в понедельник, 26 ноября, UkraNews.
С начала года украинский лидер задекларировал более 186 миллионов гривен (около 6,6 миллиона долларов) дивидендов от публичного акционерного общества «Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Прайм Эссетс Кэпитал"».
При этом за весь 2017 год его суммарный задекларированный доход составил 16 миллионов гривен (полмиллиона долларов).
28 октября сообщалось, что за три недели октября Порошенко получил 34,8 миллиона гривен (примерно 1,2 миллиона долларов) от продажи ценных бумаг и корпоративных прав, а также в качестве дивидендов от работы «Прайм Эссетс Кэпитал».
В январе украинский президент оказался в десятке самых богатых спикеров Всемирного экономического форума в Давосе. Состояние Порошенко оценили в 1,6 миллиарда долларов.
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Комментарии
Петр Порошенко , Украина , В мире , Другое , Конфликты , Политика
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