Погребинский: Украину ждет «военное положение лайт»

«Думаю, Порошенко подсчитал свои возможности, прежде чем решил ввязываться в эту авантюру, и с очень большой вероятностью 226 голосов в Раде для утверждения военного положения соберется», — заявил газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский , комментируя готовящееся на Украине введение военного положения.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский уверен, что без скандала со стороны прозападной и антироссийской оппозиции голосование в Раде о введении военного положения не обойдется.

«Ориентированные на Тимошенко, Гриценко и Садового депутаты Рады скорее всего учинят скандал и будут голосовать против. Но их голосов не хватит. Оппозиционный блок тоже голосов особо не даст», — сказал собеседник.

Эксперт уверен, что Порошенко просчитал свои возможности, прежде чем устраивать авантюру, и понял, что наберет нужное количество голосов (226 из 450) в Раде.

Он также предположил, что в Раде будет принят именно такой вариант военного положения, какой анонсировал Порошенко.

«Тотальной мобилизации и перекрытых границ не будет. Это будет «военное положение лайт», но задачу отмены или переноса выборов такой вариант решает», — подчеркнул политолог.

Погребинский напомнил, что согласно конституции Украины запрещено проводить выборы во время военного положения, а поскольку избирательная кампания должна была начаться во второй половине декабря — сроки проведения выборов уже срываются.

«С вероятностью в 99% выборы 31 марта не состоятся», — резюмировал Погребинский.

Напомним, в воскресенье, 25 ноября, три корабля военно-морских сил Украины в нарушении действующих правил прохода из Черного в Азовское море нарушили госграницу России. Украинские корабли не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота. По факту нарушения государственной границы России возбуждено уголовное дело.

Трое военнослужащих ВМС Украины получили легкие ранения, им был оказана медицинская помощь. Суда задержаны.

После этого совет национальной безопасности Украины принял решение ввести военное положение, а ВС Украины приказали привести в полную боеготовность.

Позже Москва заявила, что инцидент в Керченском проливе был продуманной по времени, месту и форме провокацией Украины.