Украина призвала ЕС ввести новые санкции против России 

Украина призывает страны Евросоюза ввести новые санкции в отношении России из-за инцидента с украинскими кораблями в Керченском проливе. Об этом заявила представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко.
По её словам, действия Москвы осудили Польша, Канада, Литва.
«Украина благодарна за эти заявления, но сейчас нам нужна как консолидация мирового сообщества, так и готовность к чётким совместным действиям. В частности, призываем страны ЕС ввести дополнительные санкции против России», — написала Луценко в Facebook.
Ранее в МИД России заявили, что одной из целей провокации Украины было ужесточение антироссийских санкций.
25 ноября ФСБ России заявила, что три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу, после чего были задержаны.