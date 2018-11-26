«Порошенко стал политическим трупом»: последствия военного положения на Украине назвал эксперт

На фоне инцидента в Керченском проливе Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины согласился ввести военное положение в стране на 60 суток. Как считает политолог Владимир Джаралла, военное положение стало истеричной попыткой украинского руководства извлечь выгоды из обострения отношений с Россией , но по сути Порошенко превратился в «политический труп».

Введение военного положения на Украине

Все участники чрезвычайного заседания СНБО Украины, включая президента Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана , поддержали введение военного положения в стране на 60 суток. Теперь утвердить положение должна Верховная рада . Причиной экстренного заседания военного совета Украины стала ситуация в Керченском проливе, где накануне российские пограничники задержали три украинских корабля, среди которых два катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу».

Напомним, что украинские суда вошли во временно закрытую российскую акваторию и несколько часов в нарушении статей 19 и 21 Конвенции ООН по морскому праву совершали опасные маневры, никак не реагируя на требования сопровождавших их российских катеров и кораблей. В ходе инцидента легкие ранения получили трое украинских военных, которым своевременно была оказана медицинская помощь, угрозы для их жизней нет.

«Становится все очевиднее, что сам инцидент был спланирован заранее и его кураторами, скорее всего, стали представители США и Великобритании. Смысл инцидента вполне очевиден, Киев старается в очередной раз напомнить о себе через попытку создать проблемы в отношениях между Россией и Западом, прежде всего Европой. Кроме того, провокацией своих ВМС Киев рассчитывает сорвать переговоры в Аргентине между Трампом и Путиным.

Участие извне объясняется рядом причин. Во-первых, мы видим довольно высокий уровень провокации, нехарактерный для Киева. Второй момент касается внутриполитического противостояния США. Дело в том, что посольство США на Украине, которое по сути управляет и курирует деятельность украинских органов власти, возглавляют сотрудники прежней администрации США. Для них это карьерный тупик, поэтому такие конфликты прекрасный шанс напомнить о себе, попутно бросив шпильку в новую администрацию», — объясняет Владимир Джаралла.

«Украинская сторона идет на такие действия для того, чтобы вынудить Россию жестко поступить в складывающейся сейчас ситуации. При этом не имеет значения, кто реально виноват в текущем положении дел, поскольку на Западе уже сформировано нужное общественное мнение», — сказал сенатор.

Последствия военного положения на Украине

Джаралла не исключает, что Порошенко инициировал провокацию у Крымского моста для внутриполитических целей, но по факту ее развитие скорее приведет к обратным результатам.

«Мы наблюдаем обычный пограничный конфликт, которых достаточно много во всем мире. Перспектив перерасти во что-то более серьезно здесь не просматривается, потому как любой военный конфликт для Украины закончится очень быстро. Но даже такой конфликт автоматически превратил Порошенко в «политический труп».

Его рейтинги и так находятся на минимальных значениях, а после нового позора вообще трудно себе представить, как он будет переизбираться даже с условиями фальсификаций на избирательных участках. Военное положение стало истеричной попыткой украинского руководства извлечь выгоды из обострения отношений с Россией, но теперь оно объединило против Порошенко вообще всех его противников, которые всерьез начали президентскую кампанию», — отмечает наш собеседник.

Но вполне возможно, что военное положение впоследствии будет продлено, в связи с чем Порошенко ограничит деятельность политических партий на неопределенный срок, тем самым отменив выборы президента страны и выборы в Верховную Раду. И хотя пока украинский президент пообещал «не ограничивать права и свободы граждан», военное положение на деле позволяет узаконить запрет всех акций протеста, изымать имущество, запрещать перемещаться в ночное время по улицам городов, досматривать личные вещи граждан и так далее.