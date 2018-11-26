Порошенко инициировал срочный созыв комиссии Украина-НАТО

«Глава украинского государства призвал усилить международное давление на Россию ради немедленного освобождения украинских моряков и кораблей», — сообщил пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко в Facebook.

Он также отметил, что генсек НАТО выразил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и призвал Россию придерживаться норм международного права и свободы судоходства в акватории Азовского и Черного морей.

25 ноября суда ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», как считает РФ, нарушили её госграницу, поэтому катера пограничной службы ФСБ открыли по ним огонь. Украина сообщает о шести моряках, раненных в результате инцидента. В России говорят о трёх раненых, которым, как сообщили в ФСБ, оказана медицинская помощь. При этом украинская сторона утверждает, что Россия была уведомлена о проходе судов по Керчь-Еникальскому каналу. ФСБ завела уголовное делоза нарушение госграницы, а СБУ и Генпрокуратура Украины — по факту «ведения агрессивной войны».