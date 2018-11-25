Украинское подкрепление не решилось войти в территориальные воды России

Вышедшее из Бердянска подкрепление ВМС Украины остановилось на границе территориальных вод России , не решаясь войти в них, сообщили источники.

«Как сообщают коллеги с места событий, два украинских корабля, вышедшие на помощь из Бердянска (иронично названные в пресс-релизе ФСБ «артиллерийскими судами»), не решились войти в территориальные воды РФ и стоят на их границе, ожидая дальнейшего развития событий», — сообщается в Telagram-канале «Майор и Генерал».

Напомним, в воскресенье три корабля ВМС Украины незаконно пересекли границу России и направились к Керченскому проливу. В Киеве при этом заявили, что пограничные корабли России якобы протаранили украинский буксир. Украина потребовала международной реакции на «российскую агрессию».

Позже украинские корабли замерли в шести милях от Керченского канала, ожидая дальнейших приказаний, а из порта Бердянск в направлении Керченского пролива выдвинулись на предельной скорости еще два украинских корабля в качестве подкрепления.