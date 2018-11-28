Посольство предупредило россиян о массовом отказе во въезде на Украину

После инцидента между российскими и украинскими военными судами в Керченском проливе Украина начала массово отказывать россиянам во въезде, сообщило посольство РФ в Киеве.

«Обращаем внимание граждан Российской Федерации, планирующих посещение Украины с частными и деловыми целями, на участившиеся случаи отказов со стороны Государственной пограничной службы Украины во въезде на территорию страны россиянам, несмотря на соблюдение ими всех требований и наличие законных оснований для пересечения границы украинского государств», — говорится в сообщении дипведомства.

По словам российских дипломатов, представители украинских властей также намеренно затягивают продолжительность проверочных мероприятий. От разъяснения причин таких рестрикций украинская сторона воздерживается.

«Посольством направлена нота в МИД Украины с просьбой разъяснить причины массового недопуска наших граждан на территорию Украины, а также предпринять меры по недопущению дискриминационных действий украинской Госпогранслужбы в отношении российских граждан», — указало посольство.

Ранее сообщалось, что более 30 граждан РФ не получили разрешения на въезд на Украину в киевском аэропорту. Об этом рассказывают пассажиры прибывшего в украинскую столицу из Минска рейса 829 авиперевозчика Belavia.

Самолет белорусской авиакомпании прилетел в аэропорт Киева 26 ноября около 18.00 (19.00 мск). После проверки документов более 30 человек с российскими паспортами не получили от пограничной службы Украины разрешения на въезд.

«Кто-то из начальства погранслужбы вышел и сказал: «Это как на фейс-контроле в клубе — кого-то пускают, а кого-то нет. Вот вас мы не пускаем», — передает слова одной из пассажирок рейса ФАН.

Госдуме назвали подобные действия украинской погранслужбы откровенной провокацией.

«Очередная провокация Украины и попытка нагнетать и без того непростую обстановку в стране. Искусственно созданная эскалация напряженности — по-другому подобные действия Киева нельзя назвать. Украинские власти просто ищут предлоги для обострения ситуации на мировой политической арене», — указал парламентарий.

Он пообещал добиваться от Киева ответа по поводу причин отказа во въезде россиянам на Украину.

«Естественно, мы должны потребовать разъяснений от Киева, о таких поступках необходимо открыто говорить. Но не надо использовать те дикие методы, которые используют украинские власти», — заключил депутат.

Между тем, несколькими часами ранее спикер российской Госдумы Вячеслав Володин рассказал о целях введения военного положения на Украине. По его словам, таким способом президент Украины пытается устранить своих оппонентов в предстоящих выборах, передает НСН.

«Введение военного положения ему позволяет… зачистить своих оппонентов до выборов и дальше уже строить избирательную кампанию, понимая, что нет альтернативы, никто не мешает. И это являлось как раз целью провокации, развернувшейся на территории Керченского пролива», — уверен председатель нижней палаты.

Председатель Госдумы отметил, что военное положение вводится как раз в регионах, где у Порошенко меньше всего сторонников. По словам парламентария, цель провокации в Керченском проливе — «сохранение личной власти» Порошенко. Володин добавил, что Госдума будет обсуждать ситуацию с нарушением российской границы в Керченском проливе на всех международных площадках.

Утром в воскресенье, 25 ноября, украинские военные суда «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» вошли со стороны Черного моря в российские территориальные воды у берегов Крыма, тем самым нарушив российскую государственную границу. ФСБ РФ указало, что корабли ВМС Украины опасно маневрируют и не подчиняются требованиям.

По словам же представителей ВМС Украины, российские пограничные катера типа «Соболь» и ПСКР «Дон», а также катера типа «Мангуст» и МПК «Суздалец» осуществили откровенно агрессивные действия против двух украинских малых бронированных артиллерийских катеров и рейдового буксира. Позднее украинские моряки признались в сознательной провокации и были арестованы в России.