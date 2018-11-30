Киев хочет запретить мужчинам из РФ въезд на Украину

«Рассматривается вопрос запрета въезда мужчин с территории России, не женщин», — цитирует нардепа агентство.

В понедельник, 26 ноября украинский парламент утвердил введение военного положения в ряде областей страны. Согласно законопроекту, действие особого режима началось 28 ноября, и продолжится 30 дней.

Пока депутаты Верховной рады обсуждали инициативу Порошенко о введении военного положения, жители Украины в социальных сетях делились соображениями о том, куда может привести такой режим в стране и зачем он нужен.