Бессрочная мечта: Порошенко рассказал про НАТО

Вступление Украины в НАТО значительно усилит альянс на восточном фланге, потому что «за последние годы мы создали сильную, боеспособную армию, которая имеет колоссальный опыт отражения российской агрессии», заявил президент Украины Петр Порошенко. Ранее в Верховной раде заявили, что Украина не сможет стать членом НАТО из-за того, что в стране есть территориальный конфликт — в Донбассе.
Президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления в Верховной раде перед голосованием по изменениям в конституцию, касающимся евроинтеграции, заявил, что вступление Украины в НАТО значительно усилит альянс на восточном фланге.
«Я уже неоднократно подчеркивал, что в НАТО мы направляемся не с пустыми руками. За последние годы мы создали сильную, боеспособную армию, которая имеет колоссальный опыт отражения российской агрессии», — приводит RT слова политика.
Украинский лидер также заявил, что в Донбассе Украина защищает не только себя, но и «всю европейскую цивилизацию» и это «существенно усиливает» моральное право страны претендовать на членство в ЕС. При этом, сроки вступления в НАТО он не озвучил.
Он рассказал, что в данный момент Украина сфокусирована на выполнении соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли, а также наращивает экспорт продукции в Евросоюз.
После этого парламент Украины принял в первом чтении законопроект, закрепляющий в конституции страны курс Киева в Евросоюз и НАТО. За законопроект высказались 311 депутатов Рады при минимально необходимых 226.
Конституционный суд Украины (КС) также одобрил закрепление в основном законе курса страны в ЕС и НАТО. Об этом сообщила представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко. По ее словам, решение о признании законопроекта по изменению конституции Украины поддержали 14 судей КС.
В начале сентября Порошенко предложил Раде закрепить в конституции Украины «европейскую идентичность украинского народа», а также курс страны на интеграцию с НАТО и ЕС. Согласно президентскому законопроекту этого внешнеполитического вектора должны придерживаться президент, кабмин и Рада. Именно кабмин будет обеспечивать реализацию стратегического курса. Президент Украины, в свою очередь, станет гарантом его реализации.
Однако депутат Верховной рады Юрий Бойко заявил, что Украина не сможет стать членом НАТО из-за конфликта в Донбассе. По его словам, Украина не сможет стать членом НАТО из-за того, что в стране есть территориальный конфликт.
Днем ранее стало известно, что Лондон планирует усилить военную поддержку Украины для «защиты свободы и демократии». Об этом писала газета The Daily Telegraph и приводила выдержки из заявления, с которым планирует выступить в среду министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон.
«Продолжая работать вместе посредством учебных программ или военных учений, мы помогаем Украине встать на защиту свободы и демократии», — подчеркнул он.
По его заявлению, на Украине будет размещено дополнительное число британских военнослужащих, которые, в частности, будут обучать украинский спецназ и морских пехотинцев.
К тому же, как подчеркнул министр, в регионе собираются разместить многоцелевой корабль гидрографической разведки ВМС Великобритании Echo, экипаж которого составляет 72 человека.
«Пока Украина сталкивается с российскими агрессивными действиями, она найдет в Соединенном Королевстве решительного партнера», — сказал глава британского оборонного ведомства.
Впрочем, не все на Украине настроены так оптимистично. Так, бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) Игорь Смешко в эфире телеканала «112» заявил, что украинские вооруженные силы (ВСУ) потерпят поражение в боях с российской армией.
Сейчас Украина не может продемонстрировать достижений ни в военной, ни в экономической сферах, добавил отставной сотрудник госбезопасности. Сейчас ВСУ способны «лишь статично держаться» в Донбассе на линии соприкосновения с ополченцами самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
В теории при наступлении российских Вооруженных сил армия Украины не выстоит, убежден Смешко. По его словам, военный бюджет Украины до сих пор остается «непрозрачным» при весьма высоких затратах на оборонную сферу — более 5% от ВВП. Отсутствие транспарентности оставляет широкие возможности для коррупции, добавил экс-глава СБУ. При этом он привел в качестве положительного примера США, где военные траты известны «до последнего цента».
В середине нынешнего месяца экс-заместитель начальника генштаба ВСУ генерал Игорь Романенко в эфире украинского Youtube-канала ZIK сказал, что «сговор» президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель помешал Украине вступить в НАТО, передает НСН.
Чуть ранее министр обороны России Сергей Шойгу на совместной коллегии военных ведомств РФ и Белоруссии заявил, что военная активность НАТО у границ России достигла наиболее высокого уровня со времен холодной войны, и для этого альянс «использует миф» о российской угрозе, передает ФАН.