Бессрочная мечта: Порошенко рассказал про НАТО

Порошенко не назвал сроки вступления Украины в НАТО

Вступление Украины НАТО значительно усилит альянс на восточном фланге, потому что «за последние годы мы создали сильную, боеспособную армию, которая имеет колоссальный опыт отражения российской агрессии», заявил президент Украины Петр Порошенко . Ранее в Верховной раде заявили, что Украина не сможет стать членом НАТО из-за того, что в стране есть территориальный конфликт — в Донбассе.

Президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления в Верховной раде перед голосованием по изменениям в конституцию, касающимся евроинтеграции, заявил, что вступление Украины в НАТО значительно усилит альянс на восточном фланге.

«Я уже неоднократно подчеркивал, что в НАТО мы направляемся не с пустыми руками. За последние годы мы создали сильную, боеспособную армию, которая имеет колоссальный опыт отражения российской агрессии», — приводит RT слова политика.

Украинский лидер также заявил, что в Донбассе Украина защищает не только себя, но и «всю европейскую цивилизацию» и это «существенно усиливает» моральное право страны претендовать на членство в ЕС . При этом, сроки вступления в НАТО он не озвучил.

Он рассказал, что в данный момент Украина сфокусирована на выполнении соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли, а также наращивает экспорт продукции в Евросоюз.

После этого парламент Украины принял в первом чтении законопроект, закрепляющий в конституции страны курс Киева в Евросоюз и НАТО. За законопроект высказались 311 депутатов Рады при минимально необходимых 226.

Конституционный суд Украины (КС) также одобрил закрепление в основном законе курса страны в ЕС и НАТО. Об этом сообщила представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко. По ее словам, решение о признании законопроекта по изменению конституции Украины поддержали 14 судей КС.

В начале сентября Порошенко предложил Раде закрепить в конституции Украины «европейскую идентичность украинского народа», а также курс страны на интеграцию с НАТО и ЕС. Согласно президентскому законопроекту этого внешнеполитического вектора должны придерживаться президент, кабмин и Рада. Именно кабмин будет обеспечивать реализацию стратегического курса. Президент Украины, в свою очередь, станет гарантом его реализации.

Однако депутат Верховной рады Юрий Бойко заявил, что Украина не сможет стать членом НАТО из-за конфликта в Донбассе. По его словам, Украина не сможет стать членом НАТО из-за того, что в стране есть территориальный конфликт.

Днем ранее стало известно, что Лондон планирует усилить военную поддержку Украины для «защиты свободы и демократии». Об этом писала газета The Daily Telegraph и приводила выдержки из заявления, с которым планирует выступить в среду министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон

«Продолжая работать вместе посредством учебных программ или военных учений, мы помогаем Украине встать на защиту свободы и демократии», — подчеркнул он.

По его заявлению, на Украине будет размещено дополнительное число британских военнослужащих, которые, в частности, будут обучать украинский спецназ и морских пехотинцев.

К тому же, как подчеркнул министр, в регионе собираются разместить многоцелевой корабль гидрографической разведки ВМС Великобритании Echo, экипаж которого составляет 72 человека.

«Пока Украина сталкивается с российскими агрессивными действиями, она найдет в Соединенном Королевстве решительного партнера», — сказал глава британского оборонного ведомства.

Впрочем, не все на Украине настроены так оптимистично. Так, бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) Игорь Смешко в эфире телеканала «112» заявил, что украинские вооруженные силы (ВСУ) потерпят поражение в боях с российской армией.

Сейчас Украина не может продемонстрировать достижений ни в военной, ни в экономической сферах, добавил отставной сотрудник госбезопасности. Сейчас ВСУ способны «лишь статично держаться» в Донбассе на линии соприкосновения с ополченцами самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

В теории при наступлении российских Вооруженных сил армия Украины не выстоит, убежден Смешко. По его словам, военный бюджет Украины до сих пор остается «непрозрачным» при весьма высоких затратах на оборонную сферу — более 5% от ВВП. Отсутствие транспарентности оставляет широкие возможности для коррупции, добавил экс-глава СБУ. При этом он привел в качестве положительного примера США, где военные траты известны «до последнего цента».

В середине нынешнего месяца экс-заместитель начальника генштаба ВСУ генерал Игорь Романенко в эфире украинского Youtube-канала ZIK сказал, что «сговор» президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель помешал Украине вступить в НАТО, передает НСН.