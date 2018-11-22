Украина: ужасный конец в формате ужаса без конца

Есть ли шансы на возрождение после майдановской «пятилетки»? Что стало с цветущей и развитой республикой в результате «декоммунизации» и череды майданов? Все ли так плохо? А может быть, все еще хуже, чем кажется? — вопросы, ответы на которые ищет, но не всегда находит публицист Андрей Манчук

На днях на телеканале 1+1 рассказывали об украинских корнях актера Леонарда Нимоя, который родился в Бостоне, в семье еврейских беженцев из Волынской губернии, и больше всего известен благодаря роли в сериале Star Trek. Как известно, он сыграл там вулканца Спока — представителя вымышленной космической расы, который анализирует окружающую реальность исходя из формальной логики, почти не замутненной осадком чувств и эмоций.

В этом было немало иронии — и не только из-за комичной попытки вписать американского актера в пантеон украинских знаменитостей, вслед за Энди Уорхолом или миллиардером Прицкером, избранным на днях губернатором Иллинойса. Если бы вулканец Спок попробовал оценить результаты исторического пути независимой Украины , он наверняка испытал бы что-то вроде когнитивного диссонанса. Бывшая советская республика, которая обладала в 1991 году колоссальным экономическим, научным и человеческим потенциалом — о чем нам подробно рассказывали тогда знаменитые руховские листовки — превратилась за неполные тридцать лет в самую бедную страну континента, с деиндустриализованной экономикой, разрушенной инфраструктурой, стагнирующим образованием и полностью деградировавшей социальной сферой.

Человеческие потери Украины, где на рубеже девяностых проживало 52 миллиона граждан, сравнимы с населением далеко не самой маленькой европейской страны — и давно превысили количество прямых и опосредованных жертв Голодомора. Причем, темпы депопуляции постоянно растут — о чем вслух говорят как украинские, так и международные эксперты в области демографии. Как результат, Украина стала чем-то вроде черной дыры континента — в большинстве случаев ее рассматривают, как глубоко периферийную страну, которая поставляет на мировой рынок трудовых мигрантов, карпатский лес, контрабандные сигареты и нелегально добытый янтарь, вместе с ручейками утекающего из зоны боевых действий оружия.

Но важно другое — все эти разрушительные процессы проходили под знаменем национального возрождения нашей несчастной родины. Корреляция была слишком явной — страна скатывалась в пропасть по мере растущей популярности национализма, который, как будто бы, ставил своей целью благополучие и процветание украинской нации. Украинцы жили все хуже и хуже — но каждый этап перманентного кризиса, который являлся следствием националистической и неолиберальной политики, только подпитывал националистические настроения, усиливая стремление к правильному «европейскому» капитализму. И незнакомый с логикой Гегеля коммандер Спок вряд ли смог бы осмыслить этот трагикомический парадокс.

Что же случилось за эти годы с нашей страной? Этим вопросом задаются сегодня многие, пытаясь выделить тот момент, когда ее становление якобы пошло по неправильному пути. Однако эти усилия тщетны — поскольку Украина развивалась именно так, как это было запрограммировано во времена рыночной реставрации девяностых. Сформированная в те годы экономическая система была целиком построена на эксплуатации общественных богатств, накопленных в советский период — подчас крайне тяжелой ценой. Наиболее ценные активы государственной собственности на глазах уходили в частные руки будущих олигархов, а постоянно беднеющее государство постепенно сбрасывало с себя непосильный груз социальных гарантий советского времени. Хотя достаточно сильная оппозиция в лице парламентских левых партий до определенной поры сдерживала этот процесс — не в пример пережившей ельцинскую ломку России

Новая экономическая и политическая реальность с неизбежностью создавала соответствующую идеологическую надстройку. Ее основой явился своеобразный синтез рыночного фундаментализма, антикоммунизма и национализма, густо приправленный цивилизационными мифами и антипролетарскими предрассудками. Эта крайне правая по своей сути идеология обозначила основную линию государственной пропаганды, и, вместе с тем, стала настоящей гражданской религией новой украинской интеллигенции — в широком спектре от откровенных нацистов до проевропейских умеренных либералов. И она вполне доказала свою эффективность в смысле политического господства над жестоко пострадавшим от «реформ» обществом.

«Постсоветский национализм — это механизм управления и контроля в руках правящего класса», — писали мы почти десять лет назад, в 2009 году. Было очевидно, что национализм позволяет трансформировать социальное недовольство в ксенофобские предрассудки, перенаправляя его в сторону «врагов нации». По мере углубления кризиса, на этапе истощения советских ресурсов, националистическая идеология оставалась последней возможностью удерживать в послушании стремительно беднеющие массы — вдобавок, используя их протест в собственных политических целях. Сила национализма оказалась поистине колоссальной — что мы, в общем-то, и увидели по итогам победы Евромайдана. Ведь, несмотря на ненависть к своим олигархам, украинцы в очередной раз помогли им прийти к власти, а затем защищали ее стабильность ценой собственного благосостояния и своей жизни, под истерические лозунги вечной войны с агрессором.

Этой же задаче способствовал антикоммунизм, который де-факто является сейчас официальной идеологической доктриной украинского государства. Демонизируя советское прошлое и представляя левых в качестве извечной пятой колонны Кремля, правящий класс стремился дискредитировать антикапиталистическую альтернативу как таковую — чтобы украинцы в принципе не представляли себе возможности построить какую-то другую, не рыночную действительность. Жителям нашей страны постоянно рассказывали о реальных и вымышленных преступлениях советской эпохи, приводили тысячи примеров несостоятельности левой идеологии — в географическом измерении от Китая до Кубы. И поясняли: очевидные несправедливости существующего строя все равно лучше попыток «вернуться в совок» — под которыми обычно понимаются самые робкие попытки приостановить процессы приватизации, или хотя бы сохранить уцелевшие социальные льготы.

Все это накладывалось на геополитические коллизии, в силу которых Украина стала разменной картой в конкурентной борьбе между США, Евросоюзом и полупериферийной Россией, решившей побороться за влияние на постсоветском пространстве. Украинский национализм придавал этому противостоянию характер цивилизационной борьбы просвещенного Запада и варварского Востока, объявляя нашу страну естественным барьером европейской культуры на пути постоянно угрожающей ей Орды. Государственные элиты добровольно приняли вассальные обязанности по отношению к заокеанским сюзеренам — поскольку их капиталы были размещены в иностранных банках, а акции торговались на фондовых биржах Люксембурга и Лондона. Что же касается национальной интеллигенции, она видела в «западном мире» сказочный Авалон — царство справедливости и прогресса, по пути которого должна пойти Украина. А всякая критика глобальной системы капитализма, любые попытки указать на ее противоречия и проблемы, сразу отбрасывались под ярлыком коммунистической пропаганды.

Эта простодушная идеализация новой версии «старшего брата» сыграла с украинцами злую шутку. Провинциальные украинские интеллектуалы принимали мировую историю исключительно в ее неолиберальной трактовке. Они считали империализм пропагандистской выдумкой коммунистов — распространяя это понятие исключительно на Россию — и потому не осознавали, что политическая поддержка со стороны ведущих демократий планеты, как правило, не приносит демократию в зависимые от них страны. Американское правительство десятилетиями поддерживало правые диктатуры в Латинской Америке, Африке и Юго-Восточной Азии. Нищие коррумпированные режимы и людоедские исламистские теократии всегда считались приемлемыми союзниками — если их можно было использовать в борьбе против политического врага.

Случай Украины полностью укладывается в канву давно опробованной политики по отношению к своим стратегически важным колониальным доминионам. Каким бы вороватым и недемократичным не было сформированное по итогам Евромайдана правительство, какими бы явными не были преступления де-факто подконтрольных ему нацистов, украинская власть всегда может рассчитывать на покровительство коллективного Запада. Бесконечная война и страдания масс никак не влияют на этот прагматический подход европейских и американских политиков, который в принципе не учитывает интересы самих украинцев — сколько бы они не твердили об общей цивилизационной судьбе европейских наций. Нужно ясно осознавать: европейские чиновники и США готовы бесконечно гальванизировать полностью обанкротившееся государство, используя его как источник ресурсов, рынок сбыта и удобный наступательный плацдарм в продолжающейся геополитической войне.

Это обстоятельство позволяет законсервировать украинский кризис на непредсказуемо долгое время. Наши патриотические правители будут прилагать для этого все усилия — поскольку они опасаются ответственности за результаты своего правления Украиной. Отлаженная машина государственной пропаганды, которая по-прежнему эксплуатирует националистическую риторику, позволяет удерживать контроль над деморализованным и запуганным обществом. Пять лет спустя майдана в стране не осталось никакого достоинства. Украинцы послушно сносят повышение тарифов и понижение качества своей жизни, а представители власти могут позволить себе самые глумливые и скандальные фразы — вроде того, что коррупция помогает борьбе против Путина — заведомо зная, что общество проглотит любое унижение, которое прольется на него сверху.

Хуже всего, что в Украине не осталось общественно влиятельных сил, которые могли бы стать субъектом политических перемен, объединив вокруг себя пострадавшие от неолиберальной политики массы. Политическая оппозиция деморализована и зачищена, левые партии запрещены и не могут легально работать в условиях прессинга со стороны сотрудничающих с властью националистов, профсоюзы не имеют никакого влияния, занимаясь локальной, и заведомо проигрышной борьбой на нескольких предприятиях огромной страны. Деиндустриализация привела к окончательному размыванию рабочего класса, который люмпенизируется и уходит в прошлое вслед за закрытыми или стагнирующими предприятиями. Трудоспособное население ищет выход в массовой трудовой миграции, а либеральная интеллигенция, которая зачастую выступает в других странах агентом борьбы за демократические права, почти не отличается по своим взглядам от ультраправых, послушно принимая идеологию национализма и милитаризма.

Страна стремительно проходит невидимые точки невозврата. Новые поколения украинцев стабильно уступают в образовательном уровне своим предшественникам, а политические взгляды молодых украинцев формируются в атмосфере ненависти, при тотальном господстве исторической мифологии — что изначально превращает их в электорат правых партий и пушечное мясо будущих войн. Профессиональное образование и наука находятся на грани уничтожения — так что в случае возрождения закрытых в националистическую «пятилетку» заводов для них почти не останется рабочих и инженерных кадров. Впрочем, это возрождение практически невозможно — ведь прежние рынки бывших гигантов авиакосмического машиностроения давно поделены конкурентами, и безнадежно отставшая в научно-техническом плане Украина уже не может рассчитывать на их возвращение. Даже сравнительно успешный аграрный бизнес серьезно страдает от нестабильности и криминализации общества, что ежегодно приводит к самым настоящим битвам за урожай. Под вопросом элементарное наполнение бюджетных и пенсионных фондов — ведь в условиях массового исхода трудоспособного населения страна приучается жить за счет расхищаемых властями кредитов — которые тоже надо будет вернуть в ближайшие годы.

Современная Украина была целиком сформирована в период советской эпохи — как мультикультурная, передовая, индустриально развитая страна — и процесс декоммунизации вполне логично приводит к ее медленному распаду. «Ужасный конец в формате ужаса без конца», — этот афоризм, который прозвучал когда-то в одной из наших статей, достаточно точно отражает будущее Украины — медленный процесс увядания и регресса. Неизбежная катастрофа не будет одномоментной — быструю смерть тоже надо иногда заслужить. Люди имеют свойство приспосабливаться к постепенно ухудшающимся условиям жизни, привыкая к тому, что раньше показалось бы им невыносимым. И они продолжат уезжать из вымирающей, стагнирующей страны, которая все равно будет вписана в схемы глобального рынка — пускай даже через какие-то специфические разновидности уродливого, полукриминального бизнеса. В подобной ситуации нет ничего нового — многие страны Ближнего Востока или Центральной Африки, существуют в таком режиме годами: причем, в их столицах нет недостатка в дорогих отелях, лимузинах, ночных клубах и модных хипстерах. А сам этот процесс может растянуться на несколько поколений — если субъекты глобальной политики однажды не превратят Украину в поле битвы нового мирового конфликта.

«История имеет способность время от времени устраивать ловушки и заводить в глухие углы», — написал незадолго до майдана Сергей Жадан — имея в виду судьбу украинских левых, которые были изначально назначены в Украине на роль внутреннего врага.

Мои товарищи обиделись на эти слова поэта, хотя он был совершенно прав. Жадан не учел только одного — отсутствие левой альтернативы националистическому и неолиберальному курсу всего лишь говорила о том, что Украина сама находится в ловушке истории, которая и захлопнулась пять лет назад, по итогам Евромайдана — с громким звуком орудийного выстрела или падающей вниз могильной плиты.

«Все ли так плохо?» — спросит уставший от чернухи читатель, которому обычно хочется получить хотя бы призрачный намек на надежду. Возможно, все даже хуже — поскольку темпы охватившей страну катастрофы усиливаются быстрее, чем мы прогнозировали в 2014 году. Однако это не повод отказываться от борьбы за будущее своей родины. Сейчас для этого существует единственный способ — объединение всех общественных сил, выступающих за прекращение войны и политическую демократизацию Украины. Создать такой альянс очень сложно — этому мешает растущее давление властей и мелочные дрязги между противниками националистического режима. Однако другого пути нет. Оказавшись в ловушке, мы можем выбраться из нее только вместе, объединив наши усилия.