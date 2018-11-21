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Порошенко предложил переименовать Днепропетровскую область 

RT на русском + ещё 13 1 час назад
Фото: Reuters
Президент Украины Пётр Порошенко внёс на рассмотрение Верховной рады законопроект, который предусматривает смену названия Днепропетровской области на Днепровскую. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.
Как отмечается, цель законопроекта — переименовать Днепропетровскую область для того, чтобы предотвратить дальнейшее использование в названии области «символики коммунистического тоталитарного режима».
В мае Порошенко сообщил, что на Украине в рамках закона о декоммунизации были демонтированы почти 1,5 тыс. памятников Владимиру Ленину.
В 2015 году на Украине был принят закон «О декоммунизации», согласно которому, переименованию подлежат все объекты, напоминающие о советском прошлом.
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Петр Порошенко , Верховная Рада , Украина , В мире , Конфликты
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