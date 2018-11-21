Порошенко предложил переименовать Днепропетровскую область

Как отмечается, цель законопроекта — переименовать Днепропетровскую область для того, чтобы предотвратить дальнейшее использование в названии области «символики коммунистического тоталитарного режима».

В мае Порошенко сообщил, что на Украине в рамках закона о декоммунизации были демонтированы почти 1,5 тыс. памятников Владимиру Ленину.

В 2015 году на Украине был принят закон «О декоммунизации», согласно которому, переименованию подлежат все объекты, напоминающие о советском прошлом.