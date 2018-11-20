Украинцы открыли огонь во время инаугурации главы ДНР

Украинцы обстреляли ДНР во время инаугурации Пушилина

Вооруженные силы Украины обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) днем во вторник, 20 ноября, когда проходила церемония инаугурации нового главы ДНР Дениса Пушилина . Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей».

Обстрел был зафиксирован в 12:00 в районе поселка Гольмовский Горловке . «Выпущена одна мина калибром 82 миллиметра, одна граната из РПГ, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие», — цитирует агентство сообщение Совместного центра контроля и координации прекращения огня (СЦКК).

За сутки украинские силовики 13 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 38 боеприпасов.

Пушилин официально вступил в должность главы республики в здании Донецкого театра оперы и балета. Он принес присягу на верность народу в присутствии почти тысячи человек, в том числе делегатов из России и Евросоюза . «Считаю своим долгом сплотить народ Донбасса вокруг заветной цели — жить одной семьей с Россией», — заявил Пушилин после присяги.

Он погасил специально выпущенную почтовую марку и конверт первого дня, посвященные его инаугурации. На мероприятии присутствовали руководители самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), Крыма и Южной Осетии.

«Мы польщены, что наша деятельность представлена на таком высоком международном уровне», — отметил гендиректор «Почты Донбасса» Денис Неудачин.

Делегаты пожелали ДНР успехов и процветания под руководством Пушилина. «Сегодня вы находитесь на острие Русского мира, защищаете наше единое языковое, православное пространство. Мы гордимся вами», — сказал глава Крыма Сергей Аксенов

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов выразил уверенность, что Пушилин с его опытом работы сделает ДНР «свободной и развитой страной».