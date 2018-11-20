Ещё
Украинцы открыли огонь во время инаугурации главы ДНР
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинцы обстреляли ДНР во время инаугурации Пушилина 

Lenta.ru 1 час назад
Вооруженные силы Украины обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) днем во вторник, 20 ноября, когда проходила церемония инаугурации нового главы ДНР Дениса Пушилина. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей».
Обстрел был зафиксирован в 12:00 в районе поселка Гольмовский в Горловке. «Выпущена одна мина калибром 82 миллиметра, одна граната из РПГ, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие», — цитирует агентство сообщение Совместного центра контроля и координации прекращения огня (СЦКК).
В ДНР и ЛНР выбрали власть
За сутки украинские силовики 13 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 38 боеприпасов.
Пушилин официально вступил в должность главы республики в здании Донецкого театра оперы и балета. Он принес присягу на верность народу в присутствии почти тысячи человек, в том числе делегатов из России и Евросоюза. «Считаю своим долгом сплотить народ Донбасса вокруг заветной цели — жить одной семьей с Россией», — заявил Пушилин после присяги.
Он погасил специально выпущенную почтовую марку и конверт первого дня, посвященные его инаугурации. На мероприятии присутствовали руководители самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), Крыма и Южной Осетии.
«Мы польщены, что наша деятельность представлена на таком высоком международном уровне», — отметил гендиректор «Почты Донбасса» Денис Неудачин.
Делегаты пожелали ДНР успехов и процветания под руководством Пушилина. «Сегодня вы находитесь на острие Русского мира, защищаете наше единое языковое, православное пространство. Мы гордимся вами», — сказал глава Крыма Сергей Аксенов.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов выразил уверенность, что Пушилин с его опытом работы сделает ДНР «свободной и развитой страной».
Выборы главы ДНР состоялись 11 ноября, Пушилин набрал 60,65 процента голосов. Срок его полномочий составляет пять лет. Прежний лидер республики Александр Захарченко был убит 31 августа в донецком кафе «Сепар», куда приехал почтить память скончавшегося накануне народного артиста СССР Иосифа Кобзона.
Последние новости
Кремль прокомментировал обращение российских наемников Казахстан потребовал у России пропустить американское мясо Россия впервые показала поезд будущего
Комментарии32
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия купит у Украины двигатель за миллиарды716
В Москве произошла массовая драка181
Разин спас Осина от кремации70
Пойман член банды Басаева спустя 23 года после теракта35
Рабинович спровоцировал раскол украинской оппозиции43
Видео
00:27
Пойман член банды Басаева спустя 23 года после теракта
Криминал Африка
01:24
Украинцы открыли огонь во время инаугурации главы ДНР
Украина В мире
00:42
На похоронах Осина развязался спор
Шоу-бизнес
03:16
Мертвую пенсионерку позвали за пособием на похороны
Общество
01:41
Рабинович спровоцировал раскол украинской оппозиции
В мире Украина
01:11
Названо наказание ЕС для Донбасса
В мире
00:38
России передали «ясное послание» по Азовскому морю
В мире
00:54
Лолиту увезли с концерта в больницу
Шоу-бизнес
03:56
Учительница физкультуры на уроке била школьников скакалкой
Происшествия
00:25
Замерзший пруд под Рязанью приобрел цвет борща
Экология Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение