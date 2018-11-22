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В Раде создали объединение «Оппозиционная платформа — За жизнь» 

РИА Новости + ещё 14 2 часа назад
Спикер Верховной рады Андрей Парубий на заседании в четверг объявил о создании в украинском парламенте межфракционного объедения "Оппозиционная платформа — За жизнь".
Ранее лидер партии "За жизнь" Вадим Рабинович и сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" в украинском парламенте Юрий Бойко подписали соглашение о создании "Оппозиционной платформы — За жизнь" для участия в 2019 году в президентских и парламентских выборах. За это Бойко и еще один лидер партии Сергей Левочкин были исключены из фракции. В пятницу лидер партии "За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что стратегический совет "Оппозиционной платформы — За жизнь" решил выдвинуть Бойко кандидатом на выборах президента. Он также сообщил о создании в Раде нового депутатского объедения.
"В соответствии со статьей 60 закона Украины о Регламенте Верховной рады, сообщаю о создании в Верховной раде 8 созыва межфракционного объединения "Оппозиционная платформа — За жизнь", — заявил на заседании Рады Парубий.
По его словам, сопредседателями этого объедения избраны депутаты Рады Юрий Бойко и Вадим Рабинович.
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Комментарии1
Вадим Рабинович , Сергей Левочкин , Юрий Бойко , Андрей Парубий , Верховная Рада , Украина , Видео , В мире
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