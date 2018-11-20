Поворот Днепра в Крым: Украина останется без воды?

Поворот Днепра из Киева в Крым: Может ли Россия оставить Украину без воды

России активно обсуждаются ответные меры на перекрытие Северо-Крымского канала Украиной , что спровоцировало экологическую катастрофу в Армянске в августе этого года. В качестве одной из них предлагается поворот Днепра, который большей частью хоть и протекает по территории Украины, но берет начало в РФ

Но начать все-таки стоит не с Днепра, а с Крыма , вернее, с истории о том, как Украина оставила Крым без пресной воды.

Перекрытие Северо-Крымского канала — акт войны Киева против крымчан

Северо-Крымский канал был построен в 1961—1971 годах, начинается с Каховского водохранилища и доходит до Керчи . До 2014 года он обеспечивал водоснабжение Крыма с марта по ноябрь. Ситуация изменилась после государственного переворота и референдума на полуострове, в результате которого он воссоединился с Россией.

В конце марта 2014 года Арсений Яценюк , занимавший тогда пост премьер-министра, заявил, что Киев не рассматривает возможность прекращения поставки воды в Крым, но Россия должна за это платить.

При этом началась фактическая блокада: подача днепровской воды на Крым, по данным управления водных ресурсов полуострова, сократилась еще 4 апреля — до четырех кубометров в секунду при заявке 85. А 26 апреля 2014 г. украинской стороной были перекрыты шлюзы Северо-Крымского канала, и вода на полуостров перестала поступать.

Россия предложила Украине подписать договор об авансовой оплате воды, однако, как заявил министр сельского хозяйства России Николай Федоров , «отвечают, что надо изучить документы, договор переписать». Все переговоры по данному поводу оказались безрезультатными. В сентябре 2014 г. Украина отвергла все предложения властей Крыма по поставкам воды.

«Мы подали четыре пакета документов, которые они от нас требовали. Это все продолжалось почти два месяца. И в конечном итоге нам было заявлено, что этот вопрос должен решаться на политическом уровне. То есть как с хозяйствующим субъектом с нами работать отказались», — заявили в пресс-службе правительства Крыма.

Позже под влиянием националистических элементов киевское правительство начало также транспортную и энергетическую блокаду Крыма.

Из-за этого в регионе весьма сильно пострадало сельское хозяйство, особенно производство тех культур, которые требуют постоянного орошения. Из 140 тыс. гектаров площадь орошаемых земель сократилась до лишь 15 тыс. в 2016 году. Аграрная отрасль стала переходить на засухоустойчивые культуры, а также на капельное орошение. Полностью прекратилось возделывание риса. Однако массового «вымирания крымчан от жажды», на что надеялись рьяные адепты украинского национализма, не произошло.

В 20-х числах августа 2018 года последствия украинской водной блокады вылились в экологическую катастрофу на «Крымском Титане» в городе Армянск. Вследствие нехватки пресной воды и сильной жары пересох искусственный водоем, куда предприятие сбрасывало химические отходы. Это спровоцировало превышение концентрации сернистого ангидрида в воздухе. В городе повис тяжелый запах, а у детей и взрослых начались различные расстройства — в основном кашель и аллергические высыпания. Позже к этим симптомам добавились тошнота и жжение в ногах у детей. Наблюдалась массовая смертность птиц и домашних животных. Местные жители либо уехали, либо перестали выходить на улицу, а всех детей эвакуировали в санатории и дома отдыха подальше от эпицентра происходящего. Ситуация нормализовалась после того, как работа предприятия была приостановлена на 2 недели, что позволило значительно уменьшить выбросы. Но если бы киевские власти не остановили водоснабжение с целью сознательно вызвать проблемы на полуострове, такое бедствие было бы невозможно.

Кстати, после перекрытия канала серьезные проблемы начала испытывать соседняя с Крымом Херсонская область. Там наблюдался переизбыток воды в водохранилищах. Вода начала застаиваться, произошло поднятие грунтовых вод и обмеление, из-за чего поселки, находящиеся в низинах, оказались затопленными. Застоявшаяся вода уничтожала целые слои плодородной земли. Кроме того, опреснение воды способствовало ее «цветению» на пляжах, расположенных неподалеку от Херсона, и вымиранию морских животных.

Но, несмотря на негативные последствия для территорий, подконтрольных Киеву, курс остается неизменным. В сентябре этого года Борис Бабин , называющий себя «постпредом президента Украины в Крыму», пообещал любой ценой не допустить возобновления подачи воды в Северо-Крымский канал.

Реально ли лишить Киев Днепра?

В свою очередь, в России в качестве ответа на действия Киева предложили повернуть Днепр. Первым такую идею выдвинул лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский еще в 2014 г. Он предложил в качестве ответа на действия Киева повернуть Днепр.

«Киев перекрыл воду Крыму, и сельское хозяйство Крыма засыхает, мы то же самое можем сделать в верховьях Днепра. Мы поставим дамбу в районе села Красное. Построим за пять месяцев новый канал. И вода пойдет в Дон или в реку Десна. Обе эти реки протекают по территории Российской Федерации. В Киеве должны понимать, что на любой удар можно получить другой удар. Они Крым без воды оставляют, мы всю Украину оставим без воды», — утверждал политик.

И вот после катастрофы в Армянске в российском политическом и экспертном сообществе данная тема заметно актуализировалась.

В частности, вице-спикер Государственного совета Крыма Ефим Фикс намекнул на то, что Россия может попытаться пустить днепровские воды в Крым, оставив без них Киев.

«Так исторически сложилось, что, пока Россия и Украина дружили, воды Днепра омывали Киев. Но к водам этой реки Киев никакого отношения не имеет. И если власти Украины доиграются и Бог на них всерьез разгневается, то может случиться так, что воды Днепра повернут и пойдут напрямую в Крым. Так что пусть учат матчасть», — отметил Фикс.

Российский историк и публицист Александр Широкорад выступил с объемной статьей на эту тему, сравнив «водный» конфликт России и Украины с арабо-израильской войной 1964—1965 годов, причиной которой послужила попытка Сирии отвести часть вод реки Иордан. По его мнению, перекрытие воды можно расценивать как акт войны. А августовский инцидент в Армянске — прекрасный повод заставить Киев сесть за стол переговоров о статусе международной реки Днепр.

«Почему международной? Да потому, что Днепр, который у нас привыкли считать украинской рекой, имеет те же основания считаться русской рекой. 880 км Днепр течет по Украине, но 485 км — по России. Украине принадлежит менее половины территорий водосбора Днепра. Около половины воды украинский Днепр получает из Верхнего Днепра и своих правых притоков, вытекающих с территории России», — писал Широкорад.

Он также напомнил, что в 1936 году Политбюро приняло проект создания сети «верховных водохранилищ», названных так, поскольку они находились в верховьях Днепра, Оки и Дона, но начавшаяся в 1941 году война помешала его реализации. Автор акцентировал внимание на катастрофических последствиях для Киева в политическом и экономическом плане в случае поворота рек.

По мнению члена-корреспондента РАН Виктора Данилова-Данильяна, технически подобная инициатива осуществима.

«Технически это, конечно, осуществимо. Вопрос в том, целесообразно ли это экономически. Технически построить канал, построить дамбу — это всё, в принципе, возможно, тем более что здесь речь идет не о слишком больших объемах — несколько кубокилометров — и не о слишком больших расстояниях», — полагает эксперт.

От Смоленской области, где начинается Днепр, до Крыма расстояние весьма существенное — около 2000 километров. Однако у России есть опыт реализации масштабных инфраструктурных проектов. Крымский мост, «Северный поток — 2», «Южный поток» тому яркое подтверждение. В России хватает квалифицированных ученых. Хотя прежде всего нужен внятный проект. Надо рассчитать, в каком количестве воды нуждается Крым и можно ли таким образом обеспечить полуостров. Технически можно проложить подземную трубу, а в конечной точке — установить насосную станцию.

Безусловно, это потребует колоссальных финансовых вложений и сложных подсчетов, поскольку строительство затронуло бы крупные магистрали, дороги, населенные пункты. Нельзя забывать и о последствиях для экосистемы. Но самое главное, почему в России вышеуказанной идее не дадут ход — катастрофические последствия для населения Украины. Ибо в конечном итоге страдать от нехватки водных ресурсов будут вовсе не элиты, а рядовые граждане, многие из которых выступают категорически против них и их русофобской политики. В Кремле все-таки отдают себе отчет, что не стоит давать реальную почву страшилкам киевских пропагандистов.