Поворот Днепра в Крым: Украина останется без воды?

В России активно обсуждаются ответные меры на перекрытие Северо-Крымского канала Украиной, что спровоцировало экологическую катастрофу в Армянске в августе этого года. В качестве одной из них предлагается поворот Днепра, который большей частью хоть и протекает по территории Украины, но берет начало в РФ
Но начать все-таки стоит не с Днепра, а с Крыма, вернее, с истории о том, как Украина оставила Крым без пресной воды.
Перекрытие Северо-Крымского канала — акт войны Киева против крымчан
Северо-Крымский канал был построен в 1961—1971 годах, начинается с Каховского водохранилища и доходит до Керчи. До 2014 года он обеспечивал водоснабжение Крыма с марта по ноябрь. Ситуация изменилась после государственного переворота и референдума на полуострове, в результате которого он воссоединился с Россией.
В конце марта 2014 года Арсений Яценюк, занимавший тогда пост премьер-министра, заявил, что Киев не рассматривает возможность прекращения поставки воды в Крым, но Россия должна за это платить.
При этом началась фактическая блокада: подача днепровской воды на Крым, по данным управления водных ресурсов полуострова, сократилась еще 4 апреля — до четырех кубометров в секунду при заявке 85. А 26 апреля 2014 г. украинской стороной были перекрыты шлюзы Северо-Крымского канала, и вода на полуостров перестала поступать.
Россия предложила Украине подписать договор об авансовой оплате воды, однако, как заявил министр сельского хозяйства России Николай Федоров, «отвечают, что надо изучить документы, договор переписать». Все переговоры по данному поводу оказались безрезультатными. В сентябре 2014 г. Украина отвергла все предложения властей Крыма по поставкам воды.
«Мы подали четыре пакета документов, которые они от нас требовали. Это все продолжалось почти два месяца. И в конечном итоге нам было заявлено, что этот вопрос должен решаться на политическом уровне. То есть как с хозяйствующим субъектом с нами работать отказались», — заявили в пресс-службе правительства Крыма.
Позже под влиянием националистических элементов киевское правительство начало также транспортную и энергетическую блокаду Крыма.
Из-за этого в регионе весьма сильно пострадало сельское хозяйство, особенно производство тех культур, которые требуют постоянного орошения. Из 140 тыс. гектаров площадь орошаемых земель сократилась до лишь 15 тыс. в 2016 году. Аграрная отрасль стала переходить на засухоустойчивые культуры, а также на капельное орошение. Полностью прекратилось возделывание риса. Однако массового «вымирания крымчан от жажды», на что надеялись рьяные адепты украинского национализма, не произошло.
В 20-х числах августа 2018 года последствия украинской водной блокады вылились в экологическую катастрофу на «Крымском Титане» в городе Армянск. Вследствие нехватки пресной воды и сильной жары пересох искусственный водоем, куда предприятие сбрасывало химические отходы. Это спровоцировало превышение концентрации сернистого ангидрида в воздухе. В городе повис тяжелый запах, а у детей и взрослых начались различные расстройства — в основном кашель и аллергические высыпания. Позже к этим симптомам добавились тошнота и жжение в ногах у детей. Наблюдалась массовая смертность птиц и домашних животных. Местные жители либо уехали, либо перестали выходить на улицу, а всех детей эвакуировали в санатории и дома отдыха подальше от эпицентра происходящего. Ситуация нормализовалась после того, как работа предприятия была приостановлена на 2 недели, что позволило значительно уменьшить выбросы. Но если бы киевские власти не остановили водоснабжение с целью сознательно вызвать проблемы на полуострове, такое бедствие было бы невозможно.
Кстати, после перекрытия канала серьезные проблемы начала испытывать соседняя с Крымом Херсонская область. Там наблюдался переизбыток воды в водохранилищах. Вода начала застаиваться, произошло поднятие грунтовых вод и обмеление, из-за чего поселки, находящиеся в низинах, оказались затопленными. Застоявшаяся вода уничтожала целые слои плодородной земли. Кроме того, опреснение воды способствовало ее «цветению» на пляжах, расположенных неподалеку от Херсона, и вымиранию морских животных.
Но, несмотря на негативные последствия для территорий, подконтрольных Киеву, курс остается неизменным. В сентябре этого года Борис Бабин, называющий себя «постпредом президента Украины в Крыму», пообещал любой ценой не допустить возобновления подачи воды в Северо-Крымский канал.
Реально ли лишить Киев Днепра?
В свою очередь, в России в качестве ответа на действия Киева предложили повернуть Днепр. Первым такую идею выдвинул лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский еще в 2014 г. Он предложил в качестве ответа на действия Киева повернуть Днепр.
«Киев перекрыл воду Крыму, и сельское хозяйство Крыма засыхает, мы то же самое можем сделать в верховьях Днепра. Мы поставим дамбу в районе села Красное. Построим за пять месяцев новый канал. И вода пойдет в Дон или в реку Десна. Обе эти реки протекают по территории Российской Федерации. В Киеве должны понимать, что на любой удар можно получить другой удар. Они Крым без воды оставляют, мы всю Украину оставим без воды», — утверждал политик.
И вот после катастрофы в Армянске в российском политическом и экспертном сообществе данная тема заметно актуализировалась.
В частности, вице-спикер Государственного совета Крыма Ефим Фикс намекнул на то, что Россия может попытаться пустить днепровские воды в Крым, оставив без них Киев.
«Так исторически сложилось, что, пока Россия и Украина дружили, воды Днепра омывали Киев. Но к водам этой реки Киев никакого отношения не имеет. И если власти Украины доиграются и Бог на них всерьез разгневается, то может случиться так, что воды Днепра повернут и пойдут напрямую в Крым. Так что пусть учат матчасть», — отметил Фикс.
Российский историк и публицист Александр Широкорад выступил с объемной статьей на эту тему, сравнив «водный» конфликт России и Украины с арабо-израильской войной 1964—1965 годов, причиной которой послужила попытка Сирии отвести часть вод реки Иордан. По его мнению, перекрытие воды можно расценивать как акт войны. А августовский инцидент в Армянске — прекрасный повод заставить Киев сесть за стол переговоров о статусе международной реки Днепр.
«Почему международной? Да потому, что Днепр, который у нас привыкли считать украинской рекой, имеет те же основания считаться русской рекой. 880 км Днепр течет по Украине, но 485 км — по России. Украине принадлежит менее половины территорий водосбора Днепра. Около половины воды украинский Днепр получает из Верхнего Днепра и своих правых притоков, вытекающих с территории России», — писал Широкорад.
Он также напомнил, что в 1936 году Политбюро приняло проект создания сети «верховных водохранилищ», названных так, поскольку они находились в верховьях Днепра, Оки и Дона, но начавшаяся в 1941 году война помешала его реализации. Автор акцентировал внимание на катастрофических последствиях для Киева в политическом и экономическом плане в случае поворота рек.
По мнению члена-корреспондента РАН Виктора Данилова-Данильяна, технически подобная инициатива осуществима.
«Технически это, конечно, осуществимо. Вопрос в том, целесообразно ли это экономически. Технически построить канал, построить дамбу — это всё, в принципе, возможно, тем более что здесь речь идет не о слишком больших объемах — несколько кубокилометров — и не о слишком больших расстояниях», — полагает эксперт.
От Смоленской области, где начинается Днепр, до Крыма расстояние весьма существенное — около 2000 километров. Однако у России есть опыт реализации масштабных инфраструктурных проектов. Крымский мост, «Северный поток — 2», «Южный поток» тому яркое подтверждение. В России хватает квалифицированных ученых. Хотя прежде всего нужен внятный проект. Надо рассчитать, в каком количестве воды нуждается Крым и можно ли таким образом обеспечить полуостров. Технически можно проложить подземную трубу, а в конечной точке — установить насосную станцию.
Безусловно, это потребует колоссальных финансовых вложений и сложных подсчетов, поскольку строительство затронуло бы крупные магистрали, дороги, населенные пункты. Нельзя забывать и о последствиях для экосистемы. Но самое главное, почему в России вышеуказанной идее не дадут ход — катастрофические последствия для населения Украины. Ибо в конечном итоге страдать от нехватки водных ресурсов будут вовсе не элиты, а рядовые граждане, многие из которых выступают категорически против них и их русофобской политики. В Кремле все-таки отдают себе отчет, что не стоит давать реальную почву страшилкам киевских пропагандистов.