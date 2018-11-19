Не нравится кандидат от России: Украина пригрозила Интерполу

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о возможном временном выходе Киева из сотрудничества с Интерполом в случае, если президентом Международной организации уголовной полиции будет избран представитель России.

«Возможное президентство России в Интерполе — абсурдно и противоречит духу и целям организации. В случае, если доводы Украины и ряда других стран не будут услышаны — Украина рассмотрит вопрос о приостановке своего членства в ICPO», — написал украинский силовик в фейсбуке.

Главный полицейский Украины заявил, что на 87-й сессии Генеральной ассамблеи Интерпола будут приняты крайне принципиальные решения, которые повлияют на всю мировую систему безопасности. При этом он намекнул, что по результатам принятого решения Киев может обвинить Международную полицию в несправедливости и ангажированности.

«По сути, решается вопрос, останется ли эта крупнейшая Международная организация уголовной полиции верна принципу сотрудничества только по делам об общеуголовных преступлениях и отказе по делам политического, религиозного, расового (этнического) или военного характера, как это записано в ее Уставе», — уверяет Аваков.

Самым вероятным претендентом на пост главы Интерпола является генерал-майор МВД России Александр Прокопчук.

В 1990-е годы он работал руководителем Департамента кадровой политики, затем — начальником Управления внутренней безопасности и защиты информации Министерства РФ по налогам и сборам.

В 2003 году перешел в органы внутренних дел. Был начальником Управления правового регулирования и организации международного взаимодействия Департамента экономической безопасности МВД России.

В 2011 году он был назначен на должность начальника НЦБ Интерпола МВД России. Прокопчук является кандидатом экономических наук, а также владеет английским, немецким, французским, итальянским, польским языками.

Выборы нового главы организации пройдут в ходе сессии Генеральной ассамблеи Интерпола. Она пройдет с 18 по 21 ноября в Дубае. Нового президента выберут на срок до двух лет, передает НСН.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . заявил, что в Кремле хотели бы избрания российского кандидата.

«Конечно, мы болеем за российскую кандидатуру, и мы хотели бы, чтобы именно российская кандидатура победила на этих выборах», — сказал представитель главы государства.

В ответ на это заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Александр Чепа назвал призыв Хармс грубой попыткой надавить на мировую политическую арену.

Парламентарий подчеркнул, что высказывания депутата Европарламента не укладываются в стандарты международного права, общечеловеческого этикета и норм общения.

«Беспрецедентная попытка оказать давление, которая выходит за все нормы не только международного права, но и вообще адекватного поведения. Налицо абсолютно двойные стандарты: с одной стороны, Европа постоянно призывает к соблюдению демократических основ, а с другой, европейцы прибегают к откровенно грубому давлению», — отметил депутат Госдумы.

если представителя российской полиции изберут на пост руководителя Интерпола, то в этом не нужно искать никакой политической подоплеки и ангажированности, наоборот, это будет означать высокую квалификацию претендента.

«Если будет принято решение о назначении россиянина, значит, это не просто так. В первую очередь обращают внимание не на политические качества, а на профессиональные достоинства кандидата. И поэтому провокационные призывы политиков, естественно, дискредитируют только систему политического противостояния Запада и России», — рассказал Чепа.

Предыдущий глава Интерпола Мэн Хунвэй пропал 5 октября, он отправился в отпуск в Китай в конце сентября, но не вернулся в штаб-квартиру Интерпола в Лионе. Вскоре китайские силовые структуры сообщили, что задержали Хунвэя по подозрению во взяточничестве, без озвучивания подробностей.

Заявление о его исчезновении подала в полицию Франции его жена. Она заявила, что перед своим исчезновением он отправил ей фотографию ножа. Она также предположила, что фотография могла быть сигналом о том, что он находится в опасности. По ее словам, фотографию она получила 25 сентября, после чего у нее не было никаких контактов с супругом. Впоследствии она подала заявление в полицию по факту пропажи мужа.

После этого французские силовики начали расследование его пропажи. Кроме того, французская полиция взяла под охрану семью Мэн Хунвэя из-за того, что в адрес его жены поступали угрозы. Впрочем, через полтора месяца французское расследование было закрыто — поскольку следователи точно убедились, что преступление было совершено не на территории Франции.

В том же месяце задержанный 64-летний силовик был отправлен в отставку (уже будучи под арестом), а исполняющим обязанности главы Интерпола — до ноябрьских выборов — был избран Ким Ен Нам из Южной Кореи.