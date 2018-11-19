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Кое-что уточнят: историю незалежной перепишут
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История Украины будет лучше — спецы незалежной снова взялись за учебники 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Александр Максименко
В предвыборную гонку на Украине включились историки: переписывают учебники с целью "угадать, чтоб не прогадать".
"Пойми, студент, сейчас к людЯм надо помягше, а на вопросы смотреть ширше".
Фразой из популярной кинокомедии можно пояснить смысл того, чем сегодня занимаются составители новых учебников по истории на Украине. Под "людЯми" следует понимать, например, главу УПА* Романа Шухевича. А "ширше" смотреть на действия карательных батальонов из числа украинских националистов во время Великой Отечественной войны и перестать называть всю эту военизированную свору "коллаборационистами". Во всяком случае, так считают депутаты Львовского облсовета. Они потребовали отозвать тираж учебников, где прочитали слово "коллаборационисты" по отношению к таким славным, по их мнению, парням.
Переписывание истории — давно не планы, а действия Укрминобразования, институтов истории и нацпамяти вместе c Нацакадемией педнаук, к которым охотно присоединяются советчики и исполнители из числа патриотически настроенных граждан. Правда, все они уверяют, что ничего кардинально нового в учебниках не появится, что речь идет только об уточнении некоторых формулировок — каких именно, держится в тайне. Но нетрудно понять, в какую сторону пойдут "уточнения", если, по словам главы Института нацпамяти, особое внимание в учебниках украинской истории уделено пресловутому "голодомору" и, конечно, УПА*.
Уточняет формулировки группа из 25 специалистов. Работа у них трудная. Как сказал историк Марьян Мудрый — замглавы этой самой группы — "бывает, что один термин обсуждаем полдня". Интересно, почему же украинским ученым так сложно определиться с терминами? Да потому, что во главу угла поставлена их актуализация, судя по словам представителя упомянутого Института нацпамяти Анны Байкенич. А что может быть актуальнее, чем грядущие президентские выборы на Украине? Ничего. Некоторые политологи прямо связывают суету с переписыванием учебников и скорые выборы, когда нужно "угодить националистически настроенным избирателям" по всем фронтам.
Кстати, о "фронтах". Пока историки определяются, что и как назвать, чтоб поактуальнее вышло, актуализацией истории вовсю занимаются украинские радикал-националисты. Они проводят занятия по стрельбам в детских лагерях, не просто обучая подростков обращаться с оружием, а натаскивая их, как щенков. Только не по дичи. Среди целей, которые надо иметь в виду, называются, например, "сепаратисты" и "московские оккупанты".
В Евросоюзе, конечно, отреагировали на эти "лагерные забавы", только как-то уж слишком вежливо. "Мы ожидаем, что украинские власти осудят подобные действия", — сказал один из чиновников ЕС. Там тоже, видимо, все еще формулировки ищут…
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