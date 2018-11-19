Киевляне перекрыли улицу из-за отсутствия отопления

В Киеве жители перекрыли одну из улиц из-за отсутствия отопления

Жители Киева в понедельник перекрыли движение на улице Зоологической в центре украинской столицы из-за отсутствия отопления, передает телеканал "112 Украина ".

"На улице Зоологической местные жители… встали на пешеходном переходе, перекрыли дорогу, не пропускают автомобили. Как они утверждают, у них уже некоторое время нет тепла", — говорится в сообщении телеканала.

Одна из участниц акции сообщила, что тепла у людей нет уже на протяжении месяца. По ее словам, акция предупредительная, но, если им не дадут тепло, жители снова намерены выйти на улицу и перекрыть движение.

По информации телеканала, на место акции уже приехала полиция.