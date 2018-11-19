Ещё
Киевляне перекрыли улицу из-за отсутствия отопления
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Киеве жители перекрыли одну из улиц из-за отсутствия отопления 

РИА Новости + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Жители Киева в понедельник перекрыли движение на улице Зоологической в центре украинской столицы из-за отсутствия отопления, передает телеканал "112 Украина".
"На улице Зоологической местные жители… встали на пешеходном переходе, перекрыли дорогу, не пропускают автомобили. Как они утверждают, у них уже некоторое время нет тепла", — говорится в сообщении телеканала.
Одна из участниц акции сообщила, что тепла у людей нет уже на протяжении месяца. По ее словам, акция предупредительная, но, если им не дадут тепло, жители снова намерены выйти на улицу и перекрыть движение.
По информации телеканала, на место акции уже приехала полиция.
Последние новости
В Аргентине обнаружили пропавшую год назад подлодку "Сан-Хуан" Родители поддержали учительницу, избившую ученика Петросян и Степаненко: чем закончился развод
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стала известна судьба квартиры Осина19
Пока вы спали: Доходы россиян обнулятся404
Найдены предсмертные записки погибшего депутата48
США посоветовали Украине «заблокировать» Донбасс91
Что значит для России провал саммита АТЭС103
Видео
00:30
Последнее слово Януковича
В мире Политика
01:52
Минобороны опубликовало уникальный архив
Армия Войска
00:44
В метрополитене отреагировали на видео с лисой
Новости Москвы
00:46
Терезе Мэй предрекли день расплаты
В мире Европа
04:31
Россия начала перевооружение Ракетных войск
Армия Оружие
01:49
Пострадавшая в Керчи студентка записала видео для отца
Происшествия
12:01
США посоветовали Украине «заблокировать» Донбасс
В мире
00:30
«Не может передвигаться»
Происшествия
12:33
Тест новейших автоматов АК попал на видео
Армия Оружие
01:52
Всю мощь российской артиллерии собрали в одном видео
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение