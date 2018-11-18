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В Киеве задержали помощников Савченко
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Трамп не захотел слушать "ужасную запись"
Трамп не захотел слушать "ужасную запись"

В Киеве задержали помощников Савченко 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Помощники депутата Верховной рады Надежды Савченко Валерий Мосийко и Юрий Худин задержаны в воскресенье в Киеве, сообщает пресс-секретарь Надежды Савченко Татьяна Проторченко в Facebook.
"Задержали без всяких причин Валеру Мисийко, Юру Худина", — написала пресс-секретарь.
Как поясняет сайт Hromadske, при задержании произошли столкновения с полицией — правоохранители столкнулись с сопротивлением группы поддержки Савченко, пришлось вызвать дополнительно два десятка спецназовцев.
О причинах задержания полицейские ничего не говорят.
В воскресенье на Михайловской площади прошло вече с требованием смены власти на Украине. По словам протестующих, они требуют "перезагрузки" власти. Во время вече радикально настроенные люди попытались прорваться на территорию Михайловского собора в центре Киева, однако полиция им помешала.
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