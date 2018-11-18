В Киеве задержали помощников Савченко

"Задержали без всяких причин Валеру Мисийко, Юру Худина", — написала пресс-секретарь.

Как поясняет сайт Hromadske, при задержании произошли столкновения с полицией — правоохранители столкнулись с сопротивлением группы поддержки Савченко, пришлось вызвать дополнительно два десятка спецназовцев.

О причинах задержания полицейские ничего не говорят.

В воскресенье на Михайловской площади прошло вече с требованием смены власти на Украине. По словам протестующих, они требуют "перезагрузки" власти. Во время вече радикально настроенные люди попытались прорваться на территорию Михайловского собора в центре Киева, однако полиция им помешала.