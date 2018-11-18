Ещё
Янукович госпитализирован с серьезными травмами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ сообщили о госпитализации Януковича с серьезными травмами 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: РИА Новости
По данным СМИ, бывший президент Украины Виктор Янукович получил серьезные травмы позвоночника.
Бывший президент Украины Виктор Янукович попал в Московскую клинику имени Склифосовского. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в больнице.
По данным источника, Янукович был госпитализирован в пятницу в обездвиженном состоянии с подозрением на серьезную травму позвоночника и колена. Некоторое время он находился в реанимации.
Сейчас Виктор Янукович может находиться в другой клинике. Пока никакой официальной информации насчет состояния бывшего президента Украины нет.
ТК «Звезда»: последние новости
Над Ляшко нависла реальная угроза тюрьмы Как вырастить из ребенка убийцу: на Украине процветают националистические лагеря для детей «Порошенко руководил ОПГ»: журналист раскрыл криминальное прошлое украинского президента
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Все наши бездельники в Россию уехали»102
Продюсер назвал причину смерти Евгения Осина10
Найдена записка устроившей взрыв в Грозном смертницы290
Дана Борисова объяснила, почему не удалось помочь Осину82
Шнуров посвятил стихотворение президенту248
Видео
00:31
«Клочья одни валяются»: видео с места взрыва в Грозном
Происшествия
00:46
Петросян необычно отметил развод со Степаненко
Шоу-бизнес
01:22
Мэй ответит оппонентам в прямом эфире
Европа В мире
01:30
«Куда по помытому?» Покупателей заставили разуться
Общество
01:14
Гей, враг и ученица: кто придет на смену Меркель
В мире Статьи
01:04
Шойгу отучил НАТО диктовать условия России
Армия Статьи
03:26
Лондон отреагировал на новые данные по Петрову и Боширову
В мире
03:00
«В МИДе давно так не смеялись»
Политика Статьи
07:00
Захарова рассказала анекдот от Bellingcat
Политика
01:15
Корабли Черноморского флота подняли по тревоге
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение