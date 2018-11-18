На Украине напали на резиденцию митрополита УПЦ

Сторонники автокефалии напали на резиденцию митрополита УПЦ

"Они пытались выломать двери здания и выкрикивали оскорбления в адрес правящего архиерея Криворожской епархии за то, что он не поддерживает идею "предоставление томоса" Украине", — говорится в сообщении УПЦ в Facebook.

Как сообщается, в руках у митингующих были плакаты с лозунгами за автокефалию, которые они развесили на воротах и ​​заборе. Отмечается, что протестующие пытались попасть в резиденцию митрополита Ефрема, "а один из участников так называемой "акции" пытался выломать ворота".

В УПЦ подчеркнули, что за происходящим наблюдали представители национальной полиции, которые не мешали митингующим "выкрикивать призывы, которыми они разжигали религиозную рознь".

"Как признался один из участников акции протеста, который представился членом "Правого сектора" (организация запрещена в РФ), он не является "религиозным человеком", однако выступает за идею создания "Единой поместной автокефальной церкви". Другой участник признался, что "в теме", но — "за свободную Украину". Третий — требовал, чтобы владыка отказался от своей позиции", — говорится в сообщении.

В октябре духовенство Днепропетровской епархии выразило единодушную поддержку канонической Украинской православной церкви.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.