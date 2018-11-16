Холодомор-2018: власти лишают украинцев права на жизнь

Холодный ноябрь-2018-го. Власти лишают украинцев права на жизнь

Холода застали украинцев внезапно, а еще большей неожиданностью они оказались для властей страны. Разваленная и требующая срочного капитального ремонта инфраструктура Украины не выдерживает ударов стихии

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман 7 сентября на заседании правительства заявил, что страна полностью готова к отопительному сезону — газа в достатке. А если какие-то населенные пункты не готовы, это, мол, вопрос к местной власти.

В конце октября вице-премьер и министр Минрегионстроя и ЖКХ Геннадий Зубко подтвердил готовность к поставке тепла.

Однако 12 ноября по украинцам ударила морозом не погода, а власть. Так, в Кривом Роге Днепропетровской области в этот день из-за отказа теплопроизводительной компании дать отопления в дома горожан местные жители штурмовали здание «Криворожгаза». По украинской традиции зажгли шины.

13 ноября в городе Смела Черкасской области отчаявшиеся жители пикетировали городской совет, перекрыли три въезда в город, требуя включить отопление в домах.

В обоих городах ввели режим чрезвычайного положения. Проблемы с теплом накрыли также Шепетовку (Хмельницкая обл.), Павлоград (Днепропетровская область), Северодонецк, Горск, Золотое (все — Луганская область), Новый Роздол, Новояворовское (Львовская область), Кропивницкий, микрорайоны Харькова и другие населенные пункты.

От тепла оказались отключены объекты социальной инфраструктуры: детские садики, школы, больницы и даже стратегические объекты — воинские части.

Отменить постановление на мороз

Эксперт в сфере энергетики, директор энергетических программ Центра мировой политики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский считает, что именно Кабинет министров должен был взять на себя ответственность за срыв отопительного сезона в стране.

Но вместо этого началось перекладывание ответственности с одного министерства на другое, с Киева — на местную власть, с местной власти — на частные предприятия. А у последних — долги.

«В сфере компетенции и ответственности Кабмина — обеспечение бесперебойного и безаварийного теплоснабжения через НАК «Нафтогаз Украины», являющегося 100%-ной госкомпанией, которой управляет Кабинет министров. Я не услышал ни слова от правительства о том, какие меры будут приняты для ликвидации ЧС в ряде украинских городов», — сказал Землянский.

По его словам, Кабинет министров обязан был внести изменения в постановление №867 или вообще его отменить. Потому что именно этим документом был запущен механизм отключения предприятий коммунальной энергетики от газа. Там прописан минимальный уровень задолженности ТКЭ, при котором предприятия теплоэнерго имели право претендовать на поставки газа. Если этот долг выше — газа не будет.

Мало того, после письма НКРЭКУ (Нацкомиссии по тарифам) «Нафтогаз» получил право отключать от газа предприятия ТКЭ в отопительный сезон. НКРЭ воспользовалась правовой коллизией, которая существует между законом о рынке газа и законом о ЖКУ. В последнем запрещается отключать от газа в отопительный период, а в первом — разрешено отключение газа в случае задолженности за ранее поставленные объемы газа до погашения такой задолженности.

Всё в твоих руках

Землянский уверен, что правительство должно было оставить коммерческие вопросы между поставщиками и должниками компетентным финансовым, фискальным и правоохранительным органам . А номинации газа для ТКЭ для обогрева населенных пунктов должны были быть предоставлены в любом случае.

«Напрямую нарушены конституционные права украинских граждан, в первую очередь — право на жизнь. Потому что в Украине теплоснабжение является одним из факторов жизнеобеспечения жителей. Это не колбаса, которой оперируют в «Нафтогазе», это не хлеб, а та услуга, без которой люди не выживут. Все механизмы выхода из этой ситуации, возобновления теплоснабжения и выяснения причин задолженности и ее погашения находятся в руках господина Гройсмана и подчиненного ему, я надеюсь, НАК «Нафтогаз Украина», — досадует Землянский.

Он утверждает: если этого не сделают, ситуация будет усугубляться. Под раздачу попадут не только предприятия ТКЭ, но и простые люди, которые получают газ. Ведь газовый монополист с января 2019 года может получить право прямых поставок газа потребителям, и тогда беда настигнет не только теплопроизводителей, а целые районы и города: «Нафтогаз» сможет отдавать приказ об отключении потребителей от тепла в связи с долгами.

Самое ужасное, что это будет сделано абсолютно в рамках законодательства — постановления Кабмина №867 и норм/положений закона о рынке газа и Кодекса газораспределительной системы.

Подарок на Новый год

Долги ТКЭ перед «Нафтогазом» — 8,8 млрд грн, а сумма штрафов и пени к списанию — 5,9 млрд грн/ 2,7 млрд грн уже списаны.

Часть долгов, по словам Валентина Землянского, создана искусственно — действиями «Нафтогаза», который создавал небалансы (забор газа сверх положенного по итогам месячного заказанного объема), и ТКЭ должны были платить за газ втрое дороже. Это известная схема «Нафтогаза», который изо всех сил сдерживает переход к суточной балансировке, потому что получать сверхприбыли тогда не удастся.

Что же до криворожской ситуации, то вице-премьер, глава Минрегионстроя и ЖКХ Геннадий Зубко заявил, что местную ТЭЦ возьмет на баланс мэрия (то есть выкупит ее на рыночных условиях, так как ТЭЦ в списке на приватизацию с 2015 года), чтобы привлечь кредит ЕБРР в 31 млн евро на термомодернизацию и теплоснабжение.

Но это не спасет Кривой Рог, уверен Землянский. Вернее, спасет, но только на месяц, дальше снова пойдет вал тех же проблем и долгов.

«В декабре 2018 года за газ, который сейчас потребит криворожская ТЭЦ, «Нафтогаз» выставит ей штрафы и пени за несанкционированный отбор газа. Потому что договора на поставку газа нет по сей день», — сообщил аналитик.

Не спасет это и другие города и поселки, потому что, согласно информации «Нафтогаза», еще с 22 предприятиями ТКЭ в девяти регионах не заключены договора на поставку голубого топлива.

«Прикрути» ради Порошенко, Гройсмана и Коболева

Пока власть оттягивает решение газовой проблемы и перекладывает ответственность за тепловой коллапс, а Гройсман обещает инициировать увольнение мэров городов, где возникли проблемы, местная власть и простые люди на периферии объединяются против Киева.

Так, мэры Кривого Рога и Смелы уже сказали, что объединят усилия в борьбе за тепло для своих горожан. Они выходят на акции протеста и жгут шины. Люди озлоблены халатностью, наглостью и медлительностью правительства, которое привело страну к газовому кризису и не предпринимает экстренных мер по его разрешению.

Также у центральной власти есть программа модернизации различных коммунальных сетей, которые рвутся от старости, — у местной власти денег нет в результате «децентрализации».

В то же время миллионные премии первых лиц «Нафтогаза» могли бы покрыть долги некоторых ТКЭ, которые прекратили подавать тепло в дома украинцев.

Как бы то ни было, украинцам стоит готовиться к худшему уже с января 2019 года, когда «Нафтогаз» доберется и до них. Тогда же возникнет чехарда с субсидиями.

«В Минсоцполитики заявляют, что не знают, сколько потребуется субсидий, так как тарифы не установлены. Люди начнут понимать, могут ли они претендовать на субсидии, только с 15 января, когда придут платежки по новым тарифам за тепло. Соответственно, возникнут кассовые разрывы, и все ТКЭ будут уже должны, так как недоплачивают и в тарифе нет новой цены газа. Соответственно, ТКЭ не могут покрывать те объемы, которые они получают от «Нафтогаза». Значит, на следующий месяц вопрос номинации газа снова становится острым. И, соответственно, финансирование субсидий также ставится под большой вопрос», — говорит Землянский.

А значит, гражданам снова будут велеть присоединяться к акции «прикрути» и мерзнуть ради мифической «перемоги» (победы).