Экс-глава СБУ оценил последствия в случае войны Украины с Россией

Украинская армия будет разбита, если столкнется с российскими Вооруженными силами, убежден экс-глава СБУ Игорь Смешко . По его словам, ВСУ не могут похвастаться успехами ни в военной, ни в экономической сферах. То, что украинские солдаты могут «статично держаться» в Донбассе, не значит, что они «выстоят» при наступлении России , добавил он.

Украинские вооруженные силы (ВСУ) потерпят поражение в боях с российской армией, заявил бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) Игорь Смешко в эфире телеканала «112».

Сейчас Украина не может продемонстрировать достижений ни в военной, ни в экономической сферах, добавил отставной сотрудник госбезопасности. Сейчас ВСУ способны «лишь статично держаться» в Донбассе на линии соприкосновения с ополченцами самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

В теории при наступлении российских Вооруженных сил армия Украины не выстоит, убежден Смешко. По его словам, военный бюджет Украины до сих пор остается «непрозрачным» при весьма высоких затратах на оборонную сферу — более 5% от ВВП. Отсутствие транспарентности оставляет широкие возможности для коррупции, добавил экс-глава СБУ. При этом он привел в качестве положительного примера США , где военные траты известны «до последнего цента».

«У нас общие корни, на протяжении многих веков мы вместе пережили тяжелейшие испытания и плечом к плечу отстояли свою свободу и независимость во время Второй мировой войны», — заявил российский министр обороны.

Шойгу отметил, что в общей исторической памяти России и Украины нет места вражде. Министр подчеркнул, что только безусловное выполнение Киевом минских договоренностей позволит исключить «геноцид русского населения», проживающего на украинской территории.

Он напомнил, что Киев в то же время уклоняется от выполнения договоренностей и постоянно делает обвинительные заявления в адрес Москвы.

23 августа президент Украины Петр Порошенко пообещал, что ВСУ станут одной из сильнейших в Европе. По словам Порошенко, в данный момент украинские власти «полностью перестраивают» всю систему вооруженных сил, чтобы привести ее к стандартам НАТО . Он также напрямую обратился к властям России, заявив, что Кремлю не удастся сдержать «евроатлантическую интеграцию нашего государства».

«Наша армия будет одной из самых сильных в Европе, потому что украинцы на сегодняшний день твердо знают, за что они воюют», — заявил Порошенко.

При этом экс-министр обороны страны Анатолий Гриценко убежден, что ВСУ сейчас пребывают в крайне плохом состоянии в финансовом плане и в отношении боевых кондиций. По словам украинского военного, о бедственном состоянии украинской армии говорит уже тот факт, что офицерам и солдатам приходится покупать запчасти к автомобилям и расходные материалы за свой счет.

Кроме того, Гриценко отметил, что в армии отсутствует квалифицированный командующий состав, в связи с чем уже было подано множество прошений об отставке.

С начала 2014-го по сентябрь 2018 года более 33 тыс. военнослужащих ВСУ самовольно покинули части или дезертировали, говорится в докладе главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса о состоянии правопорядка и воинской дисциплины в вооруженных силах страны.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что причина дезертирства — возврат ВСУ к всеобщему призыву.

«Янукович когда-то вообще перешел на контрактную армию, Порошенко вернулся к призывной армии. С самого начала было понятно, что она не сработает, потому что, в принципе, там делать нечего. <…> Просто они приезжают, видят, что им делать нечего, и в некоторых случаях им приходится уезжать домой, потому что они понимают, что никакой военной подготовки нет», — заявил Охрименко в разговоре с НСН.