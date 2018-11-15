Украинские военные торговали взрывчаткой из Донбасса

Военнослужащие одной из частей в Житомирской области Украины наладили канал сбыта взрывчатки, завезенной из зоны проведения военной операции в Донбассе, сообщила в четверг пресс-служба Службы безопасности Украины

"Оперативники спецслужбы установили, что военнослужащие одной из частей региона наладили реализацию тротила, пластита и средств детонации, завезенных, в частности, из района проведения операции объединенных сил", — говорится в сообщении.

Отмечается, что "товар" злоумышленники сбывали местным жителям, в том числе представителям криминальных кругов.

В сообщении также говорится, что правоохранители задержали двух злоумышленников в Житомире, во время очередной попытки продажи почти двух с половиной килограммов пластита, двух тротиловых шашек и средств детонации к ним за 33 тысячи гривен (около 1,2 тысячи долларов).

Возбуждено уголовное дело по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.