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Украинские военные торговали взрывчаткой из Донбасса
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Украинские военные торговали взрывчаткой из Донбасса 

РИА Новости 1 час назад
Фото: CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /
Военнослужащие одной из частей в Житомирской области Украины наладили канал сбыта взрывчатки, завезенной из зоны проведения военной операции в Донбассе, сообщила в четверг пресс-служба Службы безопасности Украины.
"Оперативники спецслужбы установили, что военнослужащие одной из частей региона наладили реализацию тротила, пластита и средств детонации, завезенных, в частности, из района проведения операции объединенных сил", — говорится в сообщении.
Отмечается, что "товар" злоумышленники сбывали местным жителям, в том числе представителям криминальных кругов.
В сообщении также говорится, что правоохранители задержали двух злоумышленников в Житомире, во время очередной попытки продажи почти двух с половиной килограммов пластита, двух тротиловых шашек и средств детонации к ним за 33 тысячи гривен (около 1,2 тысячи долларов).
Возбуждено уголовное дело по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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