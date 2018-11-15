На Украине задержали 15 судов за посещение Крыма

Украина задержала и удерживает в портах Бердянска Мариуполя 15 судов, которые осуществляли заход в Крым . Об этом сообщило в четверг информагентство УНН со ссылкой на Государственную пограничную службу страны.

"В целом задержаны и находятся в портах Бердянска и Мариуполя 15 судов. Часть из них арестованы, по другой части продолжаются соответствующие судебные разбирательства", — цитирует агентство данные пограничной службы.

В ведомстве отметили, что украинские пограничники держат в поле зрения еще около 940 "судов-нарушителей", большинство из них это плавсредства, которые обслуживают крымские порты.

В сообщении не уточняется, какие именно суда задержаны и сколько из них российских.

Задержание российских судов

В августе украинская сторона задержала российский танкер "Механик Погодин", утверждая, что оно принадлежит российской компании "ВЭБ Лизинг" , против которой были введены санкции. Компания-оператор судна "В. Ф. Танкер", которая не входит в санкционные списки Украины, сообщила, что закрыла обязательства перед "ВЭБ-Лизинг" и единолично владеет танкером, следовательно, оснований для удержания судна нет. Тем не менее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил 17 августа, что Киев может конфисковать и продать танкер.

В марте 2018 года Погранслужба Украины задержала также рыболовецкое судно "Норд" с экипажем из 10 граждан России в Азовском море. Капитану Владимиру Горбенко предъявили обвинения в "нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины" и в незаконном вылове рыбы. В течение 7 месяцев Киев удерживал также членов экипажа, не разрешая им покинуть территорию страны по российским документам, и только 30 октября их удалось обменять на украинских моряков.

Судно "Норд" было выставлено властями Украины на продажу. Объявленные на 7 ноября торги не состоялись, но Киев намерен повторно выставить на аукцион сейнер, снизив при этом стартовую цену.

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