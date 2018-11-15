Украинские министры поделили миллиарды Януковича

«Полторак предлагает направить четыре миллиарда гривен на закупку и модернизацию вооружения и военной техники. Еще один миллиард гривен, по мнению министра обороны, нужно направить на строительство военных объектов», — говорится в сообщении издания.

Глава МВД Аваков предложил выделить два миллиарда на обеспечение жильем полицейских. 125 миллионов гривен планируется потратить на закупку пожарных машин, и еще 49 миллионов по плану пойдут на приобретение спецтехники для пограничников.

В украинском правительстве еще не приняли окончательное решение о судьбе конфискованных денег. Как объяснила исполняющая обязанности министра финансов Оксана Макарова, кабинет министров опубликует его уже с принятием итоговой версии бюджета страны.

Представители украинской власти заявляют, что конфискованные в 2017 году средства принадлежат бывшему президенту Виктору Януковичу. При этом издание «Страна.ua» сообщало со ссылкой на свои источники в Генеральной прокуратуре , что около 40 миллиардов гривен (около 97 миллиардов рублей — прим. «Ленты.ру» ) украинские правоохранители конфисковали не у Януковича, а у Аркадия Кашкина . Он был соратником олигарха Сергея Курченко , который в свою очередь был близок к сыну бывшего президента Александру Януковичу.