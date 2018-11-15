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Украинские министры поделили миллиарды Януковича
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Украинские министры поделили миллиарды Януковича 

Lenta.ru + ещё 4 15 ноября 2018
Фото: РИА Новости
Министр обороны Степан Полторак и министр внутренних дел Арсен Аваков вынесли на обсуждение в правительство Украины свои варианты распределения конфискованных средств, якобы принадлежащих бывшему президенту Виктору Януковичу. Об этом сообщает «Экономическая правда», подразделение «Украинской правды».
«Полторак предлагает направить четыре миллиарда гривен на закупку и модернизацию вооружения и военной техники. Еще один миллиард гривен, по мнению министра обороны, нужно направить на строительство военных объектов», — говорится в сообщении издания.
Глава МВД Аваков предложил выделить два миллиарда на обеспечение жильем полицейских. 125 миллионов гривен планируется потратить на закупку пожарных машин, и еще 49 миллионов по плану пойдут на приобретение спецтехники для пограничников.
В украинском правительстве еще не приняли окончательное решение о судьбе конфискованных денег. Как объяснила исполняющая обязанности министра финансов Оксана Макарова, кабинет министров опубликует его уже с принятием итоговой версии бюджета страны.
Представители украинской власти заявляют, что конфискованные в 2017 году средства принадлежат бывшему президенту Виктору Януковичу. При этом издание «Страна.ua» сообщало со ссылкой на свои источники в Генеральной прокуратуре, что около 40 миллиардов гривен (около 97 миллиардов рублей — прим. «Ленты.ру») украинские правоохранители конфисковали не у Януковича, а у Аркадия Кашкина. Он был соратником олигарха Сергея Курченко, который в свою очередь был близок к сыну бывшего президента Александру Януковичу.
Ранее стало известно, что украинское казначейство потратило «миллиарды Януковича» на дотации предприятиям, принадлежащим приближенным к действующему президенту Петру Порошенко олигархам.
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