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Два унижения Порошенко
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Главред (Украина): два унижения Порошенко 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: © AP Photo, Mykola Lazarenko
Отказ иерархов УПЦ МП от встречи с президентом Порошенко для обсуждения вопроса «объединения украинских церквей» — это открытый вызов украинскому государству, говорится в статье. При этом автор издания Главред (Украина) вынужден признать, что государство не имеет прав в сфере создания религиозных организаций, а Порошенко своими действиями подвергся двойному унижению.
Вождение козы по Киеву от Лавры до Украинского дома (несостоявшаяся встреча Петра Порошенко с епископатом УПЦ МП — прим. ред.) стало еще одним унижением института президентства. И еще одним подтверждением моего опасения, что бригада пиарщиков имени Порошенко абсолютно не готова преодолевать проблемы, возникающие в процессе создания автокефальной церкви.
Первым звонком стал договор со Вселенским патриархатом. Насколько участникам процесса получения томоса нужно не доверять друг другу, чтобы стремиться к письменным гарантиям? И можно ли браться за такие сверхсложные темы, как томос, с таким уровнем недоверия партнеров друг к другу?
Да и вообще, что можно обещать или гарантировать друг другу, когда одним подписантом является государство, которое просто не имеет прав в сфере создания религиозных организаций, а с другой — церковь, где все вопросы якобы решаются коллегиально?
Но если соглашение можно просто списать на пиар, то что делать с отказом крупнейшей религиозной институции (УПЦ МП — прим. ред.) от общения с президентом?
Кто и чем думал?
Пошел бы Петр Порошенко в лавру, было бы два унижения. Не пошел — вышло только одно. Но, учитывая принятые решения синода Киевского филиала РПЦ позорным был бы тот вариант, который планировал президент — встреча в Украинском доме, а дальше отказ РПЦ от диалога…
Неужели решение РПЦ не прогнозировалось, настроения и позиция были неизвестны?
Если знали, то, во-первых, почему допустили, во-вторых, зачем вся эта суета со встречей? Раньше у нас не было принято так подставлять президента, который олицетворяет государство.
Один коллега-руководитель областной организации партии рассказывал, что его, как прихожанина УПЦ МП, призвали на профилактическую беседу в СБУ на тему не будет ли УКРОП «топить» против томоса?
А говорить же было нужно с иерархами РПЦ! И не просто говорить. Кому-то по рукам игривым дать, а кому-то и по….
И задача же было очевидной: не позволить РПЦ в Украине принять вчерашние решения, или сделать так, чтобы три архиепископа были «за» промосковскую позицию. А оказалось, что только трое были «против».
Это является открытым вызовом украинскому государству.
И кто на него ответит? Пиарщики и имитаторы с АПУ и СБУ?
Не думаю.
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