«Расизм и ксенофобия в тренде»: как Киев героизирует националистов и украинских фашистов

Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект об увековечивании памяти националиста Левко Лукьяненко, известного своими расистскими и антисемитскими высказываниями. Его именем предлагают назвать улицы, парки и школы, а также собираются выпустить в память о Лукьяненко специальную монету. Эксперты утверждают, что ничего странного в таком предложении нет: Киев объявлял героями и более одиозных личностей, так что эта инициатива вполне укладывается в русло развития современного украинского национализма.

Верховная рада Украины может официально увековечить память об украинском общественно-политическом деятеле Левко Лукьяненко. Соответствующий законопроект был инициирован лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко , председателем Радикальной партии Олегом Ляшко , главой парламентской фракции партии «Самопомощь» Олегом Березюком и другими украинскими депутатами. В честь Лукьяненко они предлагают провести переименование улиц, площадей и скверов, а также установить памятные знаки и мемориальные доски. Кроме того, планируется дать его имя средним школам, организовать в память о нём уроки и классные часы, а также поручить Национальному банку выпустить посвящённую украинскому националисту памятную монету.

Путь «диссидента»

Левко Лукьяненко родился 24 августа 1928 года в селе Хриповка Черниговской области. В 1944-м он был призван в Красную армию. После демобилизации поступил на юридический факультет Московского государственного университета , в 1953-м стал членом КПСС . Окончив вуз, Лукьяненко получил направление на работу во Львовскую область. Сначала он был штатным специалистом по пропаганде Радеховского райкома Компартии, а затем — сотрудником адвокатуры Глинявского района.

По мнению украинских историков, изначально Лукьяненко якобы собирался сделать карьеру в КПСС, чтобы изменить партию изнутри, но со временем передумал.

Оказавшись на Львовщине, где в то время ещё действовало бандеровское бандподполье, связанное с иностранными разведывательными центрами, Лукьяненко решил создать собственную радикальную организацию, направленную на борьбу за отделение Украины от СССР, — Украинский рабоче-крестьянский союз. Но подпольная структура не просуществовала и трёх месяцев. О ней стало известно органам государственной безопасности. Левко Лукьяненко был осуждён по статье «Государственная измена» и приговорён к высшей мере наказания. Но спустя несколько недель расстрел был заменён 15 годами лишения свободы.

В 1976 году Лукьяненко вышел на свободу, устроился работать электриком в черниговскую детскую больницу и принял участие в создании украинской Хельсинкской группы. В то время он передавал содержащие жёсткую критику СССР материалы в западные СМИ, из-за чего у него возникли проблемы с законом. В 1988 году Лукьяненко, снова находившийся в заключении, был помилован и вышел на свободу. В 1990-м он был избран депутатом Верховной рады и создал Украинскую республиканскую партию, а ещё через год выдвинул свою кандидатуру на президентских выборах, но набрал всего 4% голосов.

В 1992 году официальный Киев назначил Лукьяненко на должность посла в Канаде . Однако у него возник острый конфликт с подчинёнными, из-за которого два сотрудника украинской дипломатической миссии попросили в Канаде политического убежища. Лукьяненко в связи со скандалом был отозван на Украину.

В начале 2000-х Украинская республиканская партия вошла в Блок Юлии Тимошенко, что позволило Лукьяненко ещё дважды становиться депутатом украинского парламента. В 2005 году президент Украины Виктор Ющенко присвоил националисту звание героя Украины, а в 2007-м вручил орден Ярослава Мудрого V степени. 7 июля 2018 года в возрасте 90 лет Левко Лукьяненко скончался в Киеве.

Борец за «белую расу»

Хотя на Украине Левко Лукьяненко часто называют правозащитником и диссидентом, его взгляды трудно назвать соответствующими современному пониманию прав человека.

В 2008 году в журнале «Персонал Плюс», издаваемом на базе украинской Межрегиональной академии управления персоналом, была опубликована статья Лукьяненко «Цивилизационный выбор Украины». За некоторые озвученные в ней тезисы в любой европейской стране в отношении автора, вероятнее всего, возбудили бы уголовное дело.

Так, Лукьяненко, в частности, обвинил еврейский народ в том, что тот через СМИ систематически дискредитирует украинские национальные традиции и мораль, пропагандируя мошенничество и «аморальные браки».

Он потребовал высылать украинцев, заключивших браки с представителями других рас, за границу и лишать их гражданства, чтобы защитить «права государства быть страной белой расы».

Русских Лукьяненко в своей статье называл «азиатами-московитами» и обвинял в «размывании смешанными браками генетического кода украинцев». Также он предлагал запретить назначать этнических русских на государственные должности на Украине.

Несмотря на то что высказывания Лукьяненко подвергались критике со стороны некоторых средств массовой информации, киевские власти никак на них не отреагировали. И теперь человеку, призывавшему лишать соотечественников гражданства за брак с представителями другой расы, современная украинская власть собирается поставить памятники и переименовать в его честь улицы.

«Ничего странного в этом нет. Расистские и ксенофобские высказывания Лукьяненко — в тренде общего политического процесса на современной Украине», — заявил в интервью RT ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский.

По словам эксперта, Лукьяненко является яркой фигурой среди правых радикалов в украинском политическом пантеоне, однако в последнее время там можно обнаружить и более одиозных личностей — в частности, коллаборационистов, запятнавших себя открытым сотрудничеством с нацистами.

На службе Гитлеру

Среди украинских националистов, сотрудничавших с Третьим рейхом, а затем героизированных на Украине, широко известны лидер ОУН (б) Степан Бандера и командир УПА* Роман Шухевич

Бандера, судя по признаниям сотрудников гитлеровских спецслужб, являлся агентом абвера, а с 1944 года сотрудничал с Главным управлением имперской безопасности.

Шухевич во время нападения гитлеровской Германии на Советский Союз служил в спецподразделении абвера, а затем был переведён на должность заместителя командира 201-го батальона шуцманшафта — карательного подразделения, подчинявшегося СС и уничтожавшего гражданское население на территории оккупированной нацистами Белоруссии. Во время президентства Виктора Ющенко Бандере и Шухевичу было присвоено звание героев Украины.

После государственного переворота 2014 года прославление лиц, сотрудничавших с гитлеровским режимом, приняло ещё более массовый характер.

В 2016 году улица Александра Суворова в Киеве была переименована в честь Михаила Омельяновича-Павленко — организатора и участника массовых расстрелов мирных граждан Украины и Белоруссии в годы ВОВ.

До революции Омельянович-Павленко служил в российской армии, принимал участие в Русско-японской и Первой мировой войнах, но в 1917 году, дослужившись до полковничьего звания, перешёл на сторону Украинской Народной Республики и начал сотрудничать с Симоном Петлюрой. Через год он предал своих соратников ради службы у гетмана Павла Скоропадского , однако затем бросил и его, вернувшись обратно в петлюровскую команду. Сменив флаг в очередной раз, Омельянович-Павленко принял участие в агрессии против Советской Украины — теперь уже на стороне Польши, а потом эмигрировал в Чехословакию.

Однако он не стал хранить верность и новой стране проживания, поддержав в 1930-е годы Адольфа Гитлера. Бывший петлюровец обратился к нацистскому фюреру с предложением создать под патронатом Третьего рейха украинские части. В 1942 году он возглавил военное подразделение «Украинское вольное казачество» и занялся формированием охранных батальонов, участвовавших в массовых убийствах евреев и карательных акциях против мирного населения на оккупированных советских территориях. Омельянович-Павленко был одним из координаторов деятельности дивизии СС «Галичина» и участвовал в создании отдельной казачьей дивизии СС, но не успел реализовать этот замысел из-за падения Третьего рейха в 1945 году. После войны Омельянович-Павленко ушёл на Запад, где, по данным некоторых историков, работал в американской разведшколе.

Сразу пять памятников установлены на Украине главе Провода (руководства) ОУН (б) Ярославу Стецко. Будущий лидер украинских националистов родился в 1912 году в Тернополе. С ранней юности он участвовал в деятельности правых организаций, а в двадцатилетнем возрасте стал членом краевого правления ОУН — референтом по идеологии. В 1930-е Стецко вошёл в круг приближённых основателя ОУН Евгения Коновальца, а после смерти лидера и раскола в организации поддержал Степана Бандеру.

В 1941 году вместе с передовыми отрядами гитлеровских войск Стецко проник на Западную Украину. Там он принял участие в формировании из националистов добровольческой милиции, занимавшейся уничтожением евреев, а также в процессе создания так называемой Украинской державы, которая должна была существовать под протекторатом Третьего рейха, — в окружении Гитлера были сторонники подобных идей, в частности будущий рейхсминистр восточных оккупированных территорий Альфред Розенберг

Но большая часть высокопоставленных нацистов оценивали перспективу даже марионеточной украинской государственности скептически. Кроме того, руководство ОУН заподозрили в нецелевом расходовании выделяемых ему гитлеровской Германией средств. Поэтому Стецко вместе с Бандерой вскоре были арестованы и вышли на свободу лишь в 1944 году, снова дав согласие на сотрудничество с нацистскими спецслужбами.

Стецко лично участвовал в подготовке баз диверсантов «Вервольфа». В 1945 году он перешёл в американскую зону оккупации, а после войны при поддержке США возглавил ОУН (б) и Антибольшевистский блок народов. Он был знаком с американским президентом Рональдом Рейганом , который однажды даже устроил в его честь обед.

По мнению заместителя директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М. В. Ломоносова Богдана Безпалько, процесс увековечивания памяти правых радикалов и гитлеровских коллаборационистов на Украине закономерен.

«Украинские власти уже не боятся себя дискредитировать. Сегодня в Киеве быть нацистом почётно. И пока украинские политики противостоят России, на Западе на это закрывают глаза», — пояснил Безпалько.

По словам эксперта, сегодня на Украине делают героев из людей, которые в реальной жизни ничего из себя не представляли.

«Тот же профессиональный диссидент Лукьяненко был востребован, пока нужно было что-то уничтожать, однако оказался совершенно не способен к созиданию и никак не проявил себя позитивно после провозглашения независимости Украины. Ничего хорошего не сделали и другие новопровозглашённые украинские герои. Все приличные люди, достигавшие чего-либо на Украине, делали это вместе с русскими в рамках Российской империи или Советского Союза. И их упоминание несовместимо с нынешним идеологическим курсом официального Киева. Вот и приходится теперь украинским лидерам подбирать в качестве героев откровенные отбросы», — подытожил эксперт.

* УПА «Украинская повстанческая армия» — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).