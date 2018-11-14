Рукотворная катастрофа: ни тепла, ни горячей воды

Киевляне перекрыли центр столицы из-за отсутствия тепла в квартирах

Из-за отсутствия отопления жители Киева вышли в центр украинской столицы, перекрыв бульвар Леси Украинки. Люди требуют от властей обогреть их дома, обвиняя в коллапсе отопительной системы ЖЭКи и министерство регионального развития. В центре города образовался автомобильный затор. Подобные митинги происходят в городах по всей Украине

Киевляне вышли в центр украинской столицы на стихийный митинг из-за отсутствия тепла. Протестующие горожане перекрыли бульвар Леси Украинки в центре Киева и требуют с плакатами в руках подключить их дома к отоплению.

Люди обвиняют в отсутствии отопления министерство регионального развития и жилищно-эксплуатационные конторы (ЖЭК). Из-за митинга в центре Киева автомобильное движение замерло в многокилометровых пробках.

Подобные киевскому митинги из-за отсутствия тепла сейчас проходят по всей Украине. В городе Смелы Черкасской области местные жители перекрыли автомобильные трассы из-за задержки в подключении центрального отопления.

Смельцы перекрыли три трассы и пропускают только рейсовый транспорт и машины скорой помощи. Кроме того, возмущенные местные жители вышли на митинг к зданию горсовета. Кое-кто даже планирует ехать в Киев к зданию «Нафтогаза» и митинговать там.

«Мы слили воду из системы отопления. Я бы хотел обратиться к правительству и сказать, что общество на грани социального срыва», — передает слова мэра города Смелы Алексея Цыбко ФАН.

В общей сложности по всей Украине замерзают десять городов, а эксперты предрекают масштабные бунты.

городе Кривой Рог толпа ворвалась в здание «Криворожгаза». Протестующие подожгли шины у входа в здание и не дают пожарным тушить их. По словам пресс-секретаря газораспределительной компании, с протестующими гражданами общался директор и главный инженер «Криворожгаза», однако люди не захотели их слушать.

В итоге граждане сорвали пломбы на пяти из шести котельных города, в настоящий момент приборы фиксируют несанкционированный отбор газа из трубы. Кроме того, были зафиксированы нападения на ремонтные бригады «Криворожгаза», которые выехали на объекты.

Известно, что в Кривом Роге нет отопления, поскольку «Нафтогаз» отказался поставлять «голубое топливо» предприятию «Теплоцентраль» из-за долгов. Без тепла осталось 300 тысяч человек, то есть почти половина жителей Кривого Рога.

«Чем ниже будет температура в квартирах, тем выше будет градус недовольства на улице. В больших городах люди не имеют ни тепла, ни горячей воды. Это не техногенные катастрофы, когда можно объяснить отсутствие отопления зимой или каким-то еще сезонным явлением. Эту катастрофу власть сама сотворила своими же руками», — отметил бывший парламентарий.

Накануне мэр Киева Виталий Кличко также потребовал от президента Украины Петра Порошенко и кабмина вмешаться в «отопительный кризис» в нескольких украинских городах.

По словам Кличко, компания «Нафтогаз» не обеспечивает города газом, и подобную историю «уже проходили в Киеве». Кличко добавил, что на Украине сейчас «мерзнут тысячи людей», и поэтому он обращается к правительству с призывом «безотлагательно вмешаться в ситуацию».

С 1 ноября цена на газ для украинцев была повышена на 23,5%. Это было одним из требованием Международного валютного фонда (МВФ) для продолжения финансовой помощи Киеву. Украина получит от кредиторов очередной транш в размере около $3,9 млрд Решение вызвало волну протестов в стране.

Ранее спикер Верховной рады Андрей Парубий спустя сутки заявил, что повышение цен на газ «неизбежно», так как от тарифов зависит сотрудничество страны с МВФ. Парубий подчеркнул, что Украине «очень нужна» поддержка фонда. Поэтому, по его словам, появилась необходимость повысить цены на газ.

Спикер добавил, что такие «шоковые реформы» не поддерживаются населением, однако необходимы для действующей власти. Парубий подчеркнул, что он несколько раз просил у МВФ «снять с повестки» этот вопрос.

Кроме повышения цен на газ для населения МВФ требует от Киева снизить дефицит бюджета и принять его досрочно. 18 октября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении бюджет страны на 2019 год. Предполагается, что доходы составят 1,008 трлн гривен, расходы — 1,094 трлн гривен, дефицит — 89,989 млрд грн или 2,3% ВВП.

В законопроект заложен рост экономики на 3% (МВФ недавно снизил прогноз по росту ВВП Украины на следующий год с 3,3% до 2,7%), инфляция в 7,4%, а также рост минимальной заработной платы с 3723 гривен до 4173 гривен. Дефицит в запланированных пределах соответствует требованиям Международного валютного фонда.

Согласно договоренностям Киева с Международным валютным фондом (МВФ) цена на газ для украинцев может увеличиться еще на 40%, сообщила в конце октября «Экономическая правда».

Отмечается, что возможный рост цены связан с тем, что программа сотрудничества с МВФ предполагает ее доведение до рыночного уровня. По словам источников издания, повышение цены должно произойти в течение года в несколько этапов. Как уточняется, следующее повышение цены на 15% намечено на весну 2019-го, а затем цены якобы вновь увеличат следующей осенью.