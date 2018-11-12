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Порошенко: украинцы не ощущают улучшения уровня жизни
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Порошенко заявил, что население Украины не ощущает улучшения уровня жизни 

РИА Новости + ещё 2 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна возобновила экономический рост, однако его темпы пока недостаточно высоки для того, чтобы население почувствовало улучшение уровня жизни.
Согласно прогнозам министерства экономического развития и торговли Украины по состоянию на август, рост ВВП страны по итогам 2018 года ожидается на уровне 3,2%, в 2019 году — 3%, в 2020 году — 3,8%, в 2021 году — 4,1%.
"Мы возобновили экономический рост, но темпы его недостаточны, чтобы улучшение уровня жизни люди ощутили во всех без исключения регионах", — заявил Порошенко в понедельник в ходе заседания Национального совета реформ.
По его словам, большинство населения страны считает, что власти на всех уровнях недорабатывают.
"Если 70% людей считают, что страна двигается не в том направлении, то это означает, что мы все вместе — власть и органы местного самоуправления — недорабатываем", — добавил он.
Президент также сказал, что большинство реформ, которые проводятся в стране, носят дальновидный характер, поэтому их эффект не ощущается сразу.
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