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На Украине нашли мирное решение конфликта в Донбассе
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На Украине нашли мирное решение конфликта в Донбассе 

Lenta.ru + ещё 5 1 час назад
Украинская власть сможет мирно решить конфликт в Донбассе, если предоставит особый статус региону. Об этом в комментарии «112 Украина» заявил Виктор Медведчук, лидер общественного движения «Украинский выбор», глава оппозиционной партии «За жизнь» и участник мирных переговоров в Минске.
«Мирный план, который я несколько лет тому назад разрабатывал и продолжаю работать над ним, заключается в том, что необходимо убедить этих людей в результате переговорного процесса», — заявил он.
По мнению политика, силовое решение проблемы невозможно и закончится трагедией для Украины в целом.
«План заключается в том, что сегодня необходимо выполнить политическую часть минских соглашений, внести изменения по особому статусу. Я вижу этот особый статус в предоставлении им автономии, возможности создать свое правительство, свой парламент, однако автономия [должна быть] в составе Украины», — раскрыл детали своего плана Медведчук.
Он добавил, что для достижения мира в Донбассе необходимо принять и реализовать амнистию, а также решить вопросы проведения местных выборов в регионе.
Медведчук разъяснил, что сейчас перед страной стоит главная задача, которая заключается в возвращении Донбасса на Украину и Украины в Донбасс.
«Для этого необходима политическая воля украинской власти, и для этого нужен прямой диалог с Донецком, Луганском и с Москвой», — рассказал политик.
Ранее заместитель директора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов рассказал, что Россия заинтересована в возвращении Медведчука в публичную политику, поскольку он является единственным политиком, выступающим за восстановление отношений с Россией и федерализацию Украины.
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