На Украине захотели «быстро» переделать Крым

В Киеве рассказали о планах «быстрой» декоммунизации Крыма

"Когда мы начинали декоммунизацию в Украине, нам тоже говорили, что этот процесс нужно растянуть на много лет, этого нельзя делать быстро. Я сторонник быстрых и решительных изменений. Убежден, что именно скорость и решительность обеспечивают успех реформ", — сказал он изданию "Главред".

По его словам, планы переименования объектов в Крыму уже подготовлены и утверждены в Верховной раде , однако они вступят в силу не раньше, чем полуостров перейдет под контроль Украины.

"Это около семидесяти с чем-то названий, значительной части из которых вернут исторические названия, в частности, исторические крымско-татарские названия", — уточнил он.

С мая 2015 года на Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.