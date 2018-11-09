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Порошенко встретится с епископами канонической УПЦ
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Порошенко 13 ноября встретится с епископами канонической УПЦ 

РИА Новости 40 минут назад
Фото: Reuters
Президент Украины Петр Порошенко 13 ноября проведет встречу с епископами канонической Украинской православной церкви, сообщили РИА Новости в пятницу в Киевской митрополии УПЦ.
"Такая встреча планируется 13 ноября", — сказали в канцелярии.
Других подробностей в канцелярии не сообщили, однако добавили, что участие всех епархиальных и викарных архиереев Украинской православной церкви обязательно.
Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.
Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.
Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.
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