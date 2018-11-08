Мифы и легенды древней Украины: вся правда о неправде

Украина торжественно отметила 310-летие разорения войсками Петра I местечка Батурин. Телевидение было богато украшено горящими свечками, а господин Порошенко выдал очередную лекцию, в которой привычно соврал о причинах и следствиях тех давних исторических событий

В частности, он написал, будто российские войска «вырезали жителей Батурина, разграбили и сожгли столицу гетмана Мазепы только за желание быть свободными от московского царя». Это ложь — Батурин был захвачен и сожжен по причине находившихся там большого количества боеприпасов и продовольствия, к которым рвалось оголодавшее войско шведского короля Карла XII.

Рассказы про 15 тысяч убитых мирных жителей тоже ложь — не насчитывалось столько горожан в небольшом местечке в то время, когда в самом Киеве проживало едва 20 тысяч народу. Причем эта ложь (которую активно распространял сам Мазепа) буквально сразу была опровергнута новым гетманом Иваном Скоропадским

«Однако же, що о женах и детях, о гвалтованю панен и о ином, що написано во изменничьем универсале, то самая есть неправда… Не тылко тые не имеючие в руках оружия, але большая часть з сердюков и з городовых войсковых людей, в Батурине бывших, на потом пощажены и свободно в домы, по Указу Царского Пресветлого Величества, от князя, Его Милости, Меншикова, отпущены».

Не заинтересовано было царское правительство обозлить Малороссию. Многие батуринцы заново поселились на старом месте сразу же после разорения столицы гетмана-изменника. В 1723 году около 3 тысяч старожилов (они специально выделены в описи населения) продолжали жить в «стертом с лица земли», как ложно утверждает это Порошенко, Батурине. Да, эпоха была тяжёлая и страшная. Однако не хотят ли нынешние псевдогуманисты устроить траур по жертвам Уманской резни, которую 250 лет назад устроили козаки? Или резни Волынской — геноцида поляков, организационного 75 лет назад нынешними официальными «героями» Украины? Или 5 лет истребления населения Донбасса? Ну, чем не юбилеи! Очередную пропагандистскую выходку украинского официоза прокомментировал известный блогер Макс Бужанский.

«Задрали, задолбали уже со своими, торчащими из всех углов экрана свечками по любому поводу. Но черт с ними, я не об этом. Текст — "Батурин, символ независимости", уберите подальше, козероги тупые, и никому больше никогда не показывайте. Ибо после взятия его, добрый наш бывший гетман Иван Степанович Мазепа направил к Петру посланца, полковника Данила Апостола. С предложением изловить Карла Двенадцатого, притащить к Царю и на этом считать разногласия исчерпанными».

Истинная правда. Не считал Мазепа гибель своей дворни чем-то таким, что помешает договориться ему с Петром. Но для пропаганды все информповоды хороши, и потому украшают украинские плакаты не только запорожские козаки или бойцы УПА в «мазепинках», но даже витязи древней Руси. Один только термин «Украина-Русь» чего стоит! «Патриарх Киевский и всея Украины-Руси» Филарет-Денисенко накануне празднования 1025-летия Крещения Руси изволил высказаться:

«Этот праздник наш, украинский. И нужно это осознавать, потому что речь идет о крещении Киевской Руси, не Московской. Москвы в то время не было, и поэтому им праздновать рано».

Дядя Филя, ты дурак?

На самом деле не было и никакой особой «Киевской Руси». В древности понятие «Киевская Русь» никогда не использовалось — только Русь, которая упоминается уже в договорах Олега и Игоря с Византией в 912 и 945 годах. В летописном «Слове о законе и благодати» XI века упоминается «язык [т.е. народ] руский» и «Руская земля», в «Повести временных лет» — «русьстии людье» и «людем русьскым», в «Слове о полку Игореве» — «Руськая земля», в «Задонщине» — «руский народ».

Понятие «Киевская Русь» введено в обиход русским историком С. М. Соловьевым в XIX веке. В «Истории России с древнейших времен» он по территориальному признаку различал «Русь Киевскую», «Русь Черниговскую», «Русь Суздальскую» и т.д. А с начала ХХ века данный термин используется и в исторической хронологии: Киевской Русью начали называть первый период истории России (Х-XII в.). Окончательное утверждение понятия «Киевская Русь» в качестве наименования восточнославянского государства IX-XII вв. со столицей в Киеве произошло только в советское время. Не было у древних русичей никаких особых «Киевской Руси» и «Украины-Руси»! Не-бы-ло! И запорожские козаки эпохи Богдана Хмельницкого (иные излюбленные персонажи киевской пропаганды) считали себя людьми именно русскими.

«Прихожу к вам как освободитель русского народа; прихожу к столичному городу земли Червонорусской избавить вас из ляшской неволи», — говорится в обращении Хмельницкого к жителям Львова в 1648 году.

Его противник, гетман Речи Посполитой Казимир Лев Сапега, докладывал:

«Против нас не шайка своевольников, а великая сила целой Руси… Весь народ русский из сел, деревень, местечек, городов, связанный узами веры и крови с казаками, грозит искоренить шляхетское племя и снести с лица земли Речь Посполитую».

На протяжении столетий в документах упоминаются «духовенство Руское», «вера Руская», с XI века в разных вариантах — с одним или двумя «с». Согласно «Статуту» 1529 года слово «русское» даже вошло в официальное название государства — «Великое княжество Литовское и Русское». На территории Украины есть старинные Ужгород, Миргород, Новоград-Волынский, но никак не Ужмисто, Мирмисто, Новомисто-Волынское (от украинского слова мiсто). Это исторические названия городов, рождённые от русского языка, а не мифического «древнеукраинского». В Гадячском договоре гетмана Ивана Выговского с Польшей от 1658 года, о населении современной Украины говорится как о «народе Руском», гетман именовался «гетманом войск Руских» и «княжества Руского».

И, наконец, последний расхожий персонаж украинской пропаганды — боец УПА, борец с коммунизмом и якобы с нацизмом. Однако реальное количество погибших от рук украинских националистов наглядно определяет смертоносное направление их главного удара. Это не немцы или русские, а поляки, в основном убитые во время Волынской резни (не менее 40 тысяч человек). Далее — симпатизировавшие Советской власти местные украинцы или направленные на восстановление Западной Украины специалисты из центральных и восточных регионов УССР, как правило, тоже этнические украинцы. Всего более 30 тысяч жертв, из них половина убитых — обычные крестьяне, почти 2 тысячи учителей и врачей. Добавьте сюда десятки тысяч евреев, которых националисты убивали во время гитлеровских акций истребления и погромов.

Бандеровские источники утверждают, что в отрядах УПА воевали от 150 до 300 тысяч партизан. Допустим. И вот за все годы войны эти 150-300 тысяч уничтожили по разным оценкам от одной тысячи до шести тысяч гитлеровцев. По сути — уровень статистической погрешности. А сколько сбили самолётов, подбили танков? Риторический вопрос. Нисколько. Наоборот, бандеровцы получали от немцев оружие и боеприпасы, а их руководители верно служили фюреру. Еще весной 1945 группа лояльных рейху главарей националистов — И. Гриньох, В. Стахив, М. Матвиейко, Я. Стецько — готовила базы для нацистского партизанского движения «Вервольф» в Альпах и Баварии. Один из ближайших соратников Бандеры, Ярослав Стецько, ныне прославлен официозом как подписант «Акта о провозглашении Украинского государства» под гитлеровским патронатом. Плюс гауптман «Нахтигаля» — Шухевич да «партнёр» Абвера — Бандера. Таковы они, герои вчерашних и сегодняшних дней, приятно щекочущие боевой дух украинского обывателя.

При подобных фальшивых «достижениях» националистической историографии, украинской пропаганде приходится тотально и бесконечно врать — в расчёте на то, что налипшая на уши ложь останется в памяти молодого поколения. Именно такую историю украинское государство заставляет почитать за истину, требует сдавать её на экзаменах в школах и ВУЗах. А когда старая ложь приедается, настойчиво простукивает новые днища национального самосознания.

Как рассказал в эфире телеканала «Рада» брат бывшего президента, Петр Ющенко, даже древнегреческие философы на рубеже IV — III веков до нашей эры общались на украинском языке:

«На этом языке Анахарсис записал свои 50 сентенций… Тем самым они с Солоном заложили основы правовой философии. После этого, через 300 лет, Диоген предлагал использовать его эллинскому правительству в управлении…»

Мы всего-то 310 лет взятия Батурина отмечаем, а надо юбилейные многотысячелетия да геологические периоды праздновать.

Но с такими «историками», видимо, это ещё впереди.