Украина приготовилась топить корабли в Азовском море

В ДНР предупредили о планах Киева топить иностранные суда в Азовском море

Служба безопасности Украины (СБУ) готовит масштабные провокации в Азовском море вплоть до потопления иностранных судов, сообщает «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на замначальника народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуарда Басурина

По его словам, СБУ готовит на начало 2019 года несколько сценариев провокаций, чтобы под предлогом эскалации напряженности совершить попытку вооруженного вторжения с моря на территорию ДНР.

Басурин заявил, что Киев готов рассматривает несколько сценариев «вплоть до затопления коммерческого судна, причем как украинского, так и иностранного».