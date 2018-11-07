Порошенко сдержал своё слово

Что стоит за решением Порошенко передать Андреевскую церковь Константинополю

Пётр Порошенко подписал закон о передаче Андреевской церкви в Киеве Вселенскому патриархату. Он также заявил, что РПЦ нечего делать в стране и её представителям надо вернуться в Россию. По оценкам политологов, таким образом глава государства пытается реализовать свой предвыборный лозунг о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Эксперты убеждены, что в действительности подобные шаги лишь оскорбляют чувства верующих и усиливают религиозный раскол.

Проводя политику, конечная цель которой — получение томоса для Украинской православной церкви (указ о предоставлении автономии. — RT), президент страны Пётр Порошенко утвердил передачу Андреевской церкви в Киеве Константинопольскому патриархату. В среду он подписал закон об особенностях пользования зданием, которое является частью Национального заповедника «София Киевская».

Верховная рада приняла законопроект о передаче Андреевской церкви 18 октября 2018 года. За него проголосовали 237 народных депутатов. После этого документ был направлен на подпись главе государства и 7 ноября утверждён Петром Порошенко.

В тексте закона говорится, что Андреевская церковь остаётся в государственной собственности Украины, но передаётся в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому патриархату для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий. Ранее сообщалось, что именно в этом здании планируется разместить руководителей Константинопольской православной церкви. Сейчас там идёт реконструкция, которую планируется завершить к 2020 году.

Вовлечение церкви в политику

Эксперты отмечают, что глава государства форсирует процесс отделения украинской церкви от Московского патриархата, поскольку для него это часть политического курса. Такого мнения придерживается заведующий кафедрой философии Дальневосточного отделения РАН Андрей Поповкин.

«На мой взгляд, это плоды вовлечения церкви в политическое пространство, начатого ещё во времена Византии, которые созревают то в виде жестоких преследований некоторых церковных деятелей, то в виде церковных расколов. Это последствия того, что власть принимается участвовать в церковных делах и спорах. По большому счёту, мы видим то же самое», — пояснил RT эксперт.

Порошенко не отрицает, что автокефалия — это один из важнейших шагов на пути к избавлению от «российского влияния». Об этом он ещё раз напомнил в среду в своём выступлении на конференции «Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного движения вперёд». Он подчеркнул, что Русской православной церкви нечего делать на Украине, и призвал её представителей вернуться в РФ.

«После проведения Собора и избрания предстоятеля Украинская церковь получит томос с подтверждением своей духовной независимости. Русская православная церковь является элементом российской политической системы. Путин сам когда-то сказал, что Россия держится на РПЦ и на ядерном оружии», — сообщается на странице главы украинского государства в Twitter.

На Украине существуют опасения, что подобная политика может привести к религиозной войне, сравнимой с тридцатилетней войной между католиками и протестантами. Но, по оценке Андрея Поповкина, вряд ли народ, который совсем недавно пережил «майдан», станет выходить из-за этого на улицу, хотя недовольство в массах, безусловно, посеяно. Ранее управляющий делами Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Антоний заявлял, что опасается «веера захватов храмов по всей территории Украины».

Чувства верующих и электората

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, со своей стороны, пояснил, что подписание президентом Украины закона заложило фундамент и правовую базу, далее правительство должно разработать процесс передачи Андреевской церкви, её механизмы и условия.

Политолог указал на то, что по мере приближения президентской кампании Порошенко ещё не раз будет обращаться к церковной теме, чтобы показать избирателям, что он выполняет свои предвыборные обещания.

«Это продолжение реализации одного из ключевых предвыборных лозунгов — вера, предоставление автокефалии Украинской православной церкви… Реализация сериала «Томос» на Украине пока продолжается, финальные серии стоит ожидать к 31 марта 2019 года — к дате президентских выборов», — подчеркнул Бортник.

Увенчаются ли действия Порошенко успехом и что на самом деле думают о происходящем верующие люди, предстоит ещё выяснить. Директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский уверен, что, передавая храмы в пользование Константинополя, Порошенко проводит очередную бизнес-сделку и проявляет «абсолютно наплевательское отношение к интересам украинского верующего народа».

«К сожалению, это проблема, которая не может быть решена без изменения украинской власти, которая своими действиями фактически даёт взятку Варфоломею и пытается таким образом снизить накал его требований. Ведь он уже вполне внятно намекал, что претендует на Киево-Печерскою лавру», — подчеркнул Погребинский.

Заявления о возможном изъятии православной святыни у РПЦ прозвучали из уст главы Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета. Как отмечают местные СМИ, таким образом священник пытается услужить Константинополю, рассчитывая возглавить украинскую церковь, когда она получит томос.

О готовности предоставить Киеву автокефалию в Константинополе заявили осенью 2018 года. Для этого потребуется отменить акт 1686 года о передаче Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. В Русской православной церкви назвали это решение расколом и заявили о разрыве отношений с Вселенским патриархатом.

Действия Константинополя осудили священнослужители во многих странах, подчеркнув, что политика не должна вмешиваться в церковные вопросы. Митрополит Молдавии Владимир заявил, что виновники раскола не заслуживают прощения.