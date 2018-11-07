Украинские депутаты прикинулись казаками и написали письмо Путину

Депутаты Верховной Рады , попавшие в опубликованный 1 ноября российский санкционный список, написали письмо президенту России Владимиру Путину . Об этом в своем Facebook сообщил фигурант списка, депутат украинского парламента Алексей Гончаренко.

На фотографиях, которыми Гончаренко снабдил пост, депутаты позируют в стиле героев картины Ильи Репина «Запорожцы» (также известна как «Запорожцы пишут письмо турецкому султану»).

«Велосипед выдумывать не стали. Наши предки казаки уже подали пример, как вести переговоры с врагами на международном уровне. Конечно же, прошло много времени и адресат послания изменился. Но слова, которые все предельно ясно объясняют — остались», — указал Гончаренко.

Также депутат привел в посте полный текст письма. «Украинские депутаты — Путину! Ты, президент, черт московский, и проклятого черта брат и товарищ, самого Люцифера секретарь! Какой ты к черту рыцарь, если голым задом ежа не убьешь? Не будешь, сукин ты сын, сыновей украинских под собой иметь. Твоего войска мы не боимся, землей и водой будем биться с тобой. Так тебе украинский народ пояснил, ничтожество. Не будешь ты и свиней христианских пасти. Этим кончаем, ибо число знаем, и календарь имеем. Месяц в небе, год в книге, а день такой у нас, как и у вас, за это поцелуй в жопу нас!» — гласит текст послания, частично заимствованного из письма запорожских казаков османскому султану.

1 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о применении ограничительных мер в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний. В документе фигурируют судьи Конституционного суда Украины, депутаты Верховной Рады, представители крупного бизнеса, чиновники, руководители органов исполнительной власти и другие представители украинского истеблишмента.

Санкции предусматривают блокировку безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России, а также запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы России.