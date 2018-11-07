Порошенко утвердил наказание для россиян

Украина ввела уголовное наказание для россиян за нарушение границы

Украинский президент Петр Порошенко подписал закон, вводящий уголовную ответственность за незаконное пересечение границы Украины гражданами «страны-агрессора». Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

В разработанном в 2017 году документе идет речь об уголовной ответственности для граждан «государства-агрессора» и граждан, действующих в интересах этой страны.

Если эти граждане пересекут госграницу Украины вне пунктов пропуска или через пункты пропуска, но с «недостоверными» документами, им будет грозить до трех лет тюрьмы.

За повторное незаконное пересечение границы или нарушение, совершенное группой лиц, гражданам грозит до пяти лет тюрьмы. За такие нарушения с применением оружия могут посадить на восемь лет.

В пояснительной записке к документу сказано, что на территорию Украины нередко незаконно проникают сотрудники военных и правоохранительных ведомств «государства-агрессора».

Ранее за незаконное пересечение границы Украины грозило только административное наказание: штрафы и арест на 15 суток.