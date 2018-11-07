Порошенко утвердил наказание для россиян

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Украина ввела уголовное наказание для россиян за нарушение границы 

Рамблер + ещё 18 18 минут назад
Фото: РИА Новости
Украинский президент Петр Порошенко подписал закон, вводящий уголовную ответственность за незаконное пересечение границы Украины гражданами «страны-агрессора». Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.
В разработанном в 2017 году документе идет речь об уголовной ответственности для граждан «государства-агрессора» и граждан, действующих в интересах этой страны.
Если эти граждане пересекут госграницу Украины вне пунктов пропуска или через пункты пропуска, но с «недостоверными» документами, им будет грозить до трех лет тюрьмы.
За повторное незаконное пересечение границы или нарушение, совершенное группой лиц, гражданам грозит до пяти лет тюрьмы. За такие нарушения с применением оружия могут посадить на восемь лет.
В пояснительной записке к документу сказано, что на территорию Украины нередко незаконно проникают сотрудники военных и правоохранительных ведомств «государства-агрессора».
Ранее за незаконное пересечение границы Украины грозило только административное наказание: штрафы и арест на 15 суток.
В январе 2015 года Верховная Рада приняла заявление, в котором Россия называется «страной-агрессором».
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