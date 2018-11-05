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В Раде пригрозили оккупировать Россию
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В Раде пригрозили оккупировать Россию 

РИА Новости + ещё 9 1 час назад
Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук пригрозил России оккупацией и разделением страны. Об этом парламентарий написал в своем аккаунте Facebook.
Мосийчук высказал собственную версию истории, согласно которой в 1612 году Москву освободили не от польских интервентов, а от украинцев. По его словам, войско, изгнанное из столицы, на две трети состояло из "украинских казаков".
В связи с этим депутат намекнул на то, что Киев может предпринять подобные действия по осаде российских городов в скором будущем.
"История повторяется. И современной Московии следует ждать новую украинскую оккупацию", — заявил Мосийчук, добавив, что только такой сценарий сможет удовлетворить украинскую "нацию воинов".
Мосийчук неоднократно делал громкие заявления в отношении России. Так, в мае он назвал Крымский мост "вражеской инфраструктурой" и подчеркнул, что лично принял бы участие в ее уничтожении, если бы занимал должность министра обороны. Кроме того, радикал призывал украинские спецслужбы найти "помощников" для атаки на переправу.
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