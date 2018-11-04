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Ответ Украины на санкции оказался безвредным для РФ
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«Ответ» Украины на санкции оказался безвредным для РФ 

Рамблер 3 часа назад
Вокруг арестованного в ответ на российские санкции в Мариуполе сухогруза Comet возникла неожиданная коллизия. Дело в том, что российский гражданин на его борту лишь один — это 2-й помощник капитана, а к России судно практически никакого отношения не имеет, пишет издание «Таймер».
Об аресте сухогруза в порту Мариуполя стало известно 1 ноября. По словам генерального прокурора Украины Юрия Луценко, в порту Мариуполя было арестовано свыше 3 тысяч тонн продукции «захваченного оккупантами Алчевского металлургического комбината, которая перевозилась судном под флагом Либерии из российского порта в Бельгию».
Луценко подчеркивал, что арестом судна власти ответили на российский санкционный список против украинских граждан.
Однако сейчас выясняется, что экипаж судна — смешанный, в основном украинский. Судно, принадлежащее голландской компании, ходит под флагом Либерии, но находится в управлении компании из Сингапура.
Кроме того, груз на судне предназначался для бельгийской компании и транспортировался в режиме «free on board». Как поясняет издание, из этого следует, что груз перешел в собственность получателя в момент доставки в порт погрузки.
Поэтому арестом судна какой-либо ущерб России или предприятиям непризнанной ЛНР (здесь находится Алчевский металлургический комбинат), которые по версии Генпрокуратуры Украины, произвели металл, находившийся на борту судна, фактически невозможно.
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