Белоруссии предсказали повторение судьбы Украины 

Украинское интернет-издание «Главред» проанализировало ситуацию в Белоруссии с точки зрения опыта своей страны. По его версии, Белоруссия может повторить судьбу Украины, оказавшись между двумя борющимися за влияние державами — Россией и США.
«После того, как Россия приступила к экономическому удушению Беларуси, можно было бы ожидать, что Батька бросится искать поддержку в США», — пишет автор публикации Андрей Головачев.
Он отмечает, что именно так все и произошло, причем даже быстрее, чем можно было ожидать. Это подтверждает недавний визит в Минск делегации США во главе с помощником госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом, которого автор называет «антироссийским ястребом, выступающим за жесткую линию доминирования США над Европой». Он подчеркивает, что Митчелл сменил Викторию Нуланд, которую на Украине хорошо знают.
«Ту самую раздатчицу печенек на майдане и ту самую, которая пролоббировала назначение Яценюка и его дружков в правительство и тем самым сразу же дискредитировала результаты майдана и лишила украинцев всяких перспектив на реформы», — констатируется в публикации.
По мнению Головачева, визит Митчела — печальный сигнал для Минска. Для страны это означает конец спокойного периода стабильности и приемлемого уровня жизни. В разгорающейся геополитической борьбе России и США в краткосрочной перспективе победит Россия, в долгосрочной — США, предполагает автор. Для Лукашенко эта борьба ничем хорошим не закончится: «в лучшем случае он будет мирно смещен в результате заговора собственных спецслужб, а в худшем…»
Население страны демократии так и не увидит, а с нормальной жизнью распрощается.
«Вскоре у них не будет стабильности и уровень жизни станет в 2 раза ниже, чем в Украине, а… демократия так и не появится. Как она не появилась и в Украине», — делает выводы эксперт.