Белоруссии предсказали повторение судьбы Украины

США. Украинское интернет-издание «Главред» проанализировало ситуацию в Белоруссии с точки зрения опыта своей страны. По его версии, Белоруссия может повторить судьбу Украины , оказавшись между двумя борющимися за влияние державами — Россией

«После того, как Россия приступила к экономическому удушению Беларуси, можно было бы ожидать, что Батька бросится искать поддержку в США», — пишет автор публикации Андрей Головачев.

Он отмечает, что именно так все и произошло, причем даже быстрее, чем можно было ожидать. Это подтверждает недавний визит в Минск делегации США во главе с помощником госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом, которого автор называет «антироссийским ястребом, выступающим за жесткую линию доминирования США над Европой». Он подчеркивает, что Митчелл сменил Викторию Нуланд , которую на Украине хорошо знают.

«Ту самую раздатчицу печенек на майдане и ту самую, которая пролоббировала назначение Яценюка и его дружков в правительство и тем самым сразу же дискредитировала результаты майдана и лишила украинцев всяких перспектив на реформы», — констатируется в публикации.

По мнению Головачева, визит Митчела — печальный сигнал для Минска. Для страны это означает конец спокойного периода стабильности и приемлемого уровня жизни. В разгорающейся геополитической борьбе России и США в краткосрочной перспективе победит Россия, в долгосрочной — США, предполагает автор. Для Лукашенко эта борьба ничем хорошим не закончится: «в лучшем случае он будет мирно смещен в результате заговора собственных спецслужб, а в худшем…»

Население страны демократии так и не увидит, а с нормальной жизнью распрощается.