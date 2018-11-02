Еще одна страна задумалась о санкциях против Украины

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В Узбекистане пригрозили санкциями Украине 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Депутаты Олий Мажлиса (парламента Узбекистана) предложили ввести ограничительные меры против Украины в ответ на нечестную борьбу на автомобильном рынке. Об этом сообщает агентство Uza.
Парламентарии выступили с идеей сократить количество ввозимых в Узбекистан украинских товаров.
«Наши украинские партнеры не учитывают сложившийся существенный дисбаланс в нашей взаимной торговле. Стоит напомнить, что объем импорта из Украины в Узбекистан более чем в три раза превышает экспорт наших товаров в эту страну», — отметил член законодательной палаты Эркин Халбутаев.
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В частности, речь шла об ограничении ввоза кондитерской и масложировой продукции, а также лекарственных средств и сахара. Депутат Абдурашид Абдукодиров на своей странице в Facebook предложил заменить украинские товары узбекскими или российскими.
Как сообщило агентство «Фергана», в октябре по жалобе украинских автомобилестроителей «Укравтопром» в Киеве было начато расследование импорта легковых автомобилей из Узбекистана.
Украинская сторона обвинила узбекских производителей в том, что они получают субсидии от своего правительства и импортируют товар на особых условиях, которые причиняют существенный вред украинским производителям. В ответ посол Узбекистана на Украине Алишер Абдуалиев заявил, что Киев выдавливает узбекских производителей с автомобильного рынка.
В июне стало известно, что объемы производства украинских автомобилей рухнули в 90 раз по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. Было установлено, что за май 2018 года «Укравтопром» произвел 442 машины. Также сообщалось, что за последние 10 лет количество производимого товара на автомобильном рынке страны сократилось более чем в 50 раз.
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