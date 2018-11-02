Ответ в санкциях: Украина нашла агентов Кремля

Коломойский объяснил свое непопадание в санкционный список

«Мне кажется, этот список редактировался на Банковой (в Администрации президента Украины)», — приводит слова Коломойского украинское агентство УНИАН.

Он также рассказал, что, по его мнению, его фамилию «лично» вычеркнул Порошенко. Он выразил мнение, что это было необходимо для того, чтобы показать США , что он — «агент Кремля».

Коломойский также обратил внимание на то, что в список попал лично Виктор Пинчук и многие его активы — медийная компания StarLightMedia, не самый крупный банк Кредит-Днепр и другие.

«На мой взгляд, это вызвано тем, что отношения Порошенко и Пинчука испортились, о чем говорят регулярные наезды в адрес последнего со стороны Банковой и Институтской», — заявил бизнесмен.

Напомним, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о введении ответных санкций против 68 юридических и 322 физических лиц Украины.

Документ был опубликован на сайте правительства России 1 ноября. Санкционный список разработан правительством по поручению президента Владимира Путина , который 22 октября подписал указ о специальных экономических мерах в ответ на антироссийские санкции Украины. Указ главы государства не содержал конкретных санкций и перечня лиц, в отношении которых они вводятся.

Украина ввела санкции против нескольких десятков россиян из-за присоединения Крыма в апреле 2014 года. Позднее санкционный список неоднократно расширялся. Сейчас в украинском списке 1748 физических и 756 юрлиц России.

Премьер Медведев при этом говорил, что санкции коснутся только тех компаний и граждан Украины, что «наносят вред интересам России, совершают действия, направленные на причинение ущерба государству».

По мнению главы правительства, для России все санкции — это «не вопрос жизни и смерти». «Не мы эти санкции начали вводить, и не нам прекращать их действие», — говорил он. СССР жили под санкциями десятилетиями — «и ничего», отметил Медведев.

Кстати, президента Украины Петра Порошенко в списке нет, но туда включен его сын Алексей.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, включение Порошенко в санкционный список «было бы запредельным шагом». «Традиционно президенты не включаются в санкционные списки», — пояснил он.

«Россия не является инициатором такого рестрикционного обмена, но вместе с тем это вынужденная мера, это ответ на те шаги, которые были предприняты украинской стороной», — заявил пресс-секретарь.

Кроме Игоря Коломойского, среди крупных публичных украинских политиков и бизнесменов под российские санкции не попали премьер-министр Украины Владимир Гройсман , бизнесмен Ринат Ахметов , который владеет несколькими шахтами в Ростовской области и, возможно, другими активами в России.

Постановление российского правительства подразумевает заморозку счетов украинских компаний, чиновников и бизнесменов, а также запрет на вывод капитала за пределы России. В документе подчеркивается, что правительство оставляет за собой право снять ответные санкции против Украины в случае отмены Киевом антироссийских ограничений.

Из прочих лиц в перечне депутаты Верховной рады, правительственные чиновники, сотрудники администрации президента и аппарата правительства, руководители силовых ведомств.

Среди компаний — крупнейшее химическое предприятие Украины «Днепроазот», нефтегазовая компания «Гео Альянс», производитель спиртосодержащей продукции «Укрспирт», одна из крупнейших украинских торгово-промышленных групп Fozzy Group, производитель грузовых автомобилей «АвтоКрАЗ», производитель теплоэнергетического оборудования «Укрхимэнерго», страховая компания «ИНГО Украина», дистрибьютор на фармацевтическом рынке «БаДМ», банк «Кредит Днепр», одно из крупнейших украинских аграрных предприятий «Продовольственно-зерновая корпорация Украины», финансово-промышленная группа «Девелопмент констракшн холдинг», медиагруппа StarLightMedia (в нее входят, в частности, телеканалы ICTV и СТБ, а также газета «Факты и комментарии»).