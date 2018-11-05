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Адвокаты Вышинского обжаловали продление его ареста
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Адвокаты Вышинского обжаловали продление его ареста 

РИА Новости Крым + ещё 24 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Апелляционный суд Херсонской области подана апелляция на продление ареста руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Об этом сообщил его адвокат Андрей Доманский, пишет РИА Новости.
Херсонский городской суд 1 ноября продлил арест журналиста до 28 декабря. Срок рассмотрения апелляции пока не назначен.
По словам Доманского, в понедельник один из адвокатов журналиста навестит его в херсонском СИЗО.
Ранее представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении журналиста. Он напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой.
Вышинского задержали и арестовали в мае в Киеве. Его обвиняют в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР, ему грозит до 15 лет лишения свободы. К журналисту не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у него украинское гражданство.
Президент России Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
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