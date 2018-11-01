«Напугали ежей голым задом!»

Как на Украине отреагировали на российские санкции

Россия 1 ноября ввела санкции против Украины . Ограничительные меры коснулись 322 физических и 68 юридических лиц. В списке оказались украинские политики, общественные деятели, бизнесмены и чиновники. Их счета, ценные бумаги и другое имущество на территории РФ должны быть заблокированы. Они также не смогут выводить капитал за пределы России. Реакция попавших под санкции — в материале «Ведомостей» Юлия Тимошенко, лидер фракции «Батькивщина»: «Санкции Кремля, если честно, меня мало волнуют. Бизнеса у меня ни здесь, ни там нет и быть не может. Попутно замечу, что в санкционном списке, к удивлению, нет "Рошена" или "Ленинской кузницы" (активы президента Петра Порошенко, которые после избрания он передал в доверительную собственность компании Rothschild. — "Ведомости")… Что бы это могло значить? Вы не знаете?» (страница Тимошенко в Facebook). Порошенко отреагировал на санкции России Арсен Аваков, министр внутренних дел: «Ошибся Путин. Нас не 322, нас — миллионы украинцев, которых точно не перешибешь ни санкциями, ни уголовными делами» («Интерфакс-Украина»). Юрий Луценко, генпрокурор Украины: «По-моему, это чистый пиар-ход российского руководства для создания среди подданных «русской империи» впечатления, что они еще что-то могут в этом мире <…> Это предмет гордости для нас. Если он думает, что кого-то этим испугает, то вряд ли. Конкретно что касается меня: я, конечно, проверил, есть ли я в списке. С удовольствием увидел, что я есть. Значит, я на правильном пути» («УНИАН») Андрей Коболев, предправления «Нафтогаза»: «Не готов комментировать включение меня в санкционный список, поскольку активов там не было и нет, в Сочи ездить не собираюсь… А нет — таки один комментарий сделаю: "Это мелко, Хоботов» (страница Коболева в Facebook). Рефат Чубаров, депутат Верховной рады: «В российском государстве, которое все больше превращается в тоталитарное, существует множество очень разных других списков, на основании которых они репрессируют собственных граждан и иностранцев. Есть Росфинмониторинг. Он давно уже ведет перечень организаций и физлиц, по отношению к которым имеются сведения об их «причастности к экстремистской деятельности или терроризму». Вот в нем я нахожусь под номером 8112. Появление еще одного списка ничего не меняет» («Крым. Реалии»). Александр Турчинов, секретарь Совета национальной безопасности Украины: «Напугали ежей голым задом!» (страница Турчинова в Facebook) Официальное заявление аграрной компании «Нибулон»: «Такие действия со стороны России достаточно ожидаемые. Это месть за патриотическую позицию героя Украины, генерального директора Алексея Афанасьевича [Вадатурского] и компании «Нибулон» по отношению к военной агрессии на территории Украины и аннексии Крымского полуострова, которую публично выражали. Месть за развитие украинской экономики, за масштабную инвестиционную деятельность, за независимую Украину, за европейский вектор развития нашего государства» (страница в Facebook «Нибулон»). Алексей Гончаренко, заместитель главы фракции «Блок Петра Порошенко: »Если посмотреть на историю России, ее единственным союзником была не «армия и флот», как они рассказывают, а — мороз. Ведь во всех войнах, когда русские уже были близки к поражению, они всегда надеялись на «генерала мороза», который приходил и спасал их. Терпя поражение по всем фронтам, Путин решил «заморозить активы» 322 физических и 68 юридических лиц. Ну если это его последняя надежда, то дела уж совсем плохи у наших соседей. Скажу так, я не знаю, что там можно было «заморозить» у меня лично, но я доволен попаданием в этот список. Это значит, что все что делаю — правильно» (страница Гончаренко в Facebook). Олег Березюк, глава фракции «Самопомич» в Верховной раде: «Враг. Война. Как это может быть иначе. Становится все очевиднее. Маски начинают срываться. Но у меня есть еще одно мнение: многие люди, которые есть в том списке, — это легализация или усиление российских агентов в Украине в том числе» («Интерфакс-Украина»). Официальное заявление компании «Укрспирт»: «Укрспирт» не поставляет своей продукции в Российскую Федерацию, не потребляет ее сырье и комплектующие в производстве. <…> К сожалению, не все участники ликеро-водочного рынка, особенно водочные компании известных брендов, придерживаются такой стратегии, а продолжают производство и продажу ликеро-водочной продукции в Российской Федерации и на оккупированных территориях, платят там акцизы, налоги и поддерживают враждебную агрессию. Обращаемся ко всем участникам рынка, немедленно остановить производство и продажу ликеро-водочной продукции в Российской Федерации и на оккупированных территориях» (сайт компании). Ирина Фриз, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко: »Появление списка позволяет лишь сделать вывод: гора родила мышонка. Если это всё, на что способен Кремль в правовом поле (в отличие от актов вроде Солсбери и других террористических нападений), то думаю, это свидетельствует, что экономические возможности России настолько малы, что в качестве санкций они могут лишь запретить выбрасывать деньги в помойку, чем, по сути, и являются инвестиции в эту страну» («Интерфакс-Украина»)