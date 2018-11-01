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Порошенко отреагировал на санкции России
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Порошенко отреагировал на санкции России 

Рамблер + ещё 11 1 час назад
Российские санкции коснулись «очень достойных людей» на Украине. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает «ТВ Центр».
«За небольшим исключением это список очень достойных людей, которые есть в российском списке, включая моего сына, включая половину моей администрации, большое количество народных депутатов, членов украинского правительства», — сказал украинский президент.
Он отметил, что для украинца попасть в этот список — «это как государственная награда».
Порошенко не попал под санкции Украины
Порошенко также заявил, что России надо «пойти вон из Украины, забрать свои оружие и войска, восстановить территориальную целостность».
В четверг Россия ввела специальные экономические меры в ответ на санкции со стороны Украины. Эти меры коснулись 322 физических и 68 юридических лиц. Среди них — министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, глава СБУ Василий Грицак, министр обороны Степан Полторак, радикалы Дмитрий Ярош и Олег Ляшко, бывшие премьеры — Юлия Тимошенко и Арсений Яценюк.
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