Порошенко отреагировал на санкции России

«За небольшим исключением это список очень достойных людей, которые есть в российском списке, включая моего сына, включая половину моей администрации, большое количество народных депутатов, членов украинского правительства», — сказал украинский президент.

Он отметил, что для украинца попасть в этот список — «это как государственная награда».

Порошенко также заявил, что России надо «пойти вон из Украины, забрать свои оружие и войска, восстановить территориальную целостность».