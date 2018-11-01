Украина готовится ударить в спину

Азовские соблазны: Почему Украине легко устроить провокацию в море двух стран

Новый театр антироссийских действий открыт Украиной . Теперь в Азовском море. Нагнетание обстановки в этом регионе идет с весны нынешнего года, но к середине осени, кажется, стали окончательно ясны и основные цели и задачи как самого Киева, так и его вдохновителей. В военных аспектах "азовского противостояния" разбиралось издание Украина.ру

Мы все помним, как все начиналось с захвата возле Обиточной косы в территориальных водах Украины крымского рыболовецкого судна «Норд». Казалось, это мелкая провокация, чтобы просто досадить Крыму России . Но экипаж вернулся домой только в самом конце октября, а капитан несчастливого корабля и вовсе сидит по сей день в украинской тюрьме.

Немного истории

Между тем, наиболее прозорливые и памятливые эксперты сразу предлагали вспомнить не такую уж и давнюю историю из последнего предвоенного лета 2013 года, когда браконьерский баркас из села Безыменное (донецкое побережье Азова ) пытался уйти на всех парах от российских пограничников. Четверо из пяти рыбаков утонули после столкновения лодки со сторожевиком. Сколько было истерики тогда у националистически озабоченной публики Киева и Львова . Казалось, нет большей проблемы для них, чем эта. При том, что выживший рыбак Александр Федорóвич был украинскими властями просто брошен на произвол судьбы в российском Ейске.

А история с так называемым островом Тузла в Керченском проливе во времена президентства Виктора Ющенко ? Украинские власти настояли даже на высадке на «острове» пограничного наряда. Теперь по этому месту идет начальная часть Крымского моста, и никто уже не помнит о грандиозном скандале, закатанном Украине России в международных инстанциях по этому поводу. И ведь всего-то — в гидрозащитных целях к Тузле россияне тогда защитную дамбу насыпали. При том, что морская граница между странами по Азову была не определена (в окончательном виде ее нет и нынче).

Все это говорит о том, что и украинские националисты, и их покровители всегда имели виды на Азовское море, как на место, вокруг которого можно развернуть плацдарм идеологической войны с «москалями». И, как выяснилось, в наши дни, украинская стороны готова и к другого рода действиям.

Море-кладовая: экономика, логистика, безопасность

Древние римляне называли его Меотийским озером или просто Меотидой. Так теперь называется заповедник на оконечности Кривой косы в окрестностях поселка Седово в ДНР. Это родина выдающегося русского полярного исследователя Георгия Седова и единственный морской курорт непризнанной Донецкой Народной Республики. Напротив — через неширокий Таганрогский пролив (47 км) российский Ейск, Краснодарский край . В Таганрогский пролив впадает Дон, а южнее, почти у Крымской переправы — питает водой Азов главная река Северного Кавказа Кубань. Нетрудно понять, что для России древняя Меотида имеет первостепенное стратегическое и экономическое значение. Из крупнейшего речного порта России Ростова суда идут в порты Черного моря, и далее — в Мировой океан.

Транспортное окно Юга России — очень важный аспект для страны. И на западе это отлично понимают. Отсюда произрастает один из корней сегодняшней критической ситуации, созданной Украиной.

Но и кроме логистики Азовское море имеет огромное значение для экономики и повседневной жизни Южного федерального округа РФ. Прежде всего, речь идет о безопасности (северо-восточный фас обороны Крыма), энергоресурсах — «Роснефть» в этом море добывает нефть. И, наконец, последний по счету, но не последний по значению, продовольственный аспект.

Так уж сложилось геологически, что Азовское море — весьма мелкое и теплое. Средние глубины здесь 6-8 метров, наибольшая едва 14 достигает. Издревле Азовское море было самым рыбным морем в мире. Скажем, Средиземное по зарыбленности оно превосходит в 160 раз. Да, браконьерство за последние 30-40 лет нанесло огромный ущерб рыбным запасам моря, но он все еще остается важным продуктом продовольственной безопасности юга Украины и России. В Великую Отечественную войну самая мелкая рыбка моря, тюлька, спасла от голода сотни тысяч жителей Приазовья. В Мариуполе ей поставили памятник, точно так же, как в Бердянске — знаменитому азовскому бычку.

Если к вышеперечисленному добавить уникальный прибрежный климат, делающий из Приазовья идеальный детский курорт, то можно понять, почему совладельцы моря — Россия и Украина, разменяв советскую коммуналку на собственные квартиры, не спешили с определением окончательного статуса моря. Даже границы территориальных вод до самого начала двадцать первого века оставались предметом жарких дискуссий.

Катализатором процесса стала стремительная нацификация украинской политической элиты и части бизнеса в конце президентства Кучмы. Тогда-то и был подписан Договор о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива.

По сути, Азовское море — это внутреннее море двух стран. И его эксплуатация, организация в нам судоходства и пограничного режима, — это дело чисто внутреннее для России и Украины. Ни ЕС , ни США, никто либо другой здесь не могут что-либо трактовать.

Кто толкает Киев на еще одну ссору с Москвой

Обе стороны до сегодняшнего года, до незаконного ареста «Норда» и его экипажа, старались договор соблюдать. На официальном уровне Украина и сегодня говорит о своей заинтересованности в сохранении status quo в Азовском море. Во всяком случае, заместитель министра иностранных дел этой страны Елена Зеркаль заявила, что выход Украины из Договора об Азовском море не даст ей дополнительных бонусов.

Да и, положа руку на сердце, самой Украине никакие свары в Азовском море не нужны. Уверен, все в Киеве отдают себе отчет в том, что выгоды тут никакой нет. Ведь для Украины два ее международных морских порта на Азове — Мариуполь и Бердянск, невероятно важны и выгодны. Особенно, конечно, мариупольский, ведь по морю на здешние гигантские металлургические комбинаты везут марганцевые руды из грузинской Чиатуры и все, что когда-то возили железной дорогой из России через Донбасс. Напомним, что усилиями ультраправых транспортный коридор через Донбасс закрыт для Украины.

Но суверенитет Украина давно отдала на откуп международным финансовым институтам. Поэтому с миром в Азовском море у Киева получается примерно, как у Брюсселя со второй очередью «Северного потока» — Евросоюзу и его экономике выгодно сотрудничать с РФ, но влияние США на европейскую политику столь велико, что приходится принимать политические решения вопреки интересам Старого света. Киев в Приазовье принимает невыгодные для себя решения, делает шаги, выгодополучателем которых является, конечно же не Украина.

Украина готовится ударить в спину

С каждым новым витком напряженности растет опасность прямого столкновения. Совсем недавно Киев объявил о том, что будет строить на Азовском море военно-морскую базу. И демонстративно — важна была картинка — провел через Керченский пролив два условно-боевых корабля из состава своих ВМС в Бердянск. ВМСУ малый бронированный артиллерийский катер гюрза

Вряд ли стоит недооценивать этот шаг. Украина.ру уже писала, что на новой базе, когда она будет хотя бы вчерне готова, вполне смогут располагаться боевые пловцы 73-го центра морских специальных операций, выросшего из уникального советского подразделения морского спецназа ГРУ СССР. К своей специфической подготовке (их готовят к диверсиям как с моря, так и с воздуха) они последние пять лет добавили опыт военных действий в Донбассе, а значит, могут представлять в случае своего появления на просторах Азова опасность самого высокого уровня. В первую очередь, конечно, для российского и международного судоходства. Чтобы не сомневаться в такой, пусть пока и гипотетической возможности, надо знать девиз этого рода войск: «спецназ всегда нападает со спины».

Разумеется, совершенно ничтожные силы украинских ВМС не могут идти ни в какое сравнение с Черноморским флотом РФ. Но для совершения провокаций и диверсий никакого особого флота и не понадобится. Не надо даже быть специалистом в данном вопросе. Достаточно глянуть на монитор любого спутникового приложения отслеживания путей следования судов в мировом океане, скажем, тот же «ShipingExplorer», и увидеть, что большинство кораблей, идущих из портов Таганрога и Ростова вынуждены на предпоследнем этапе навигации идти в украинских территориальных водах. Договор о совместном использовании моря и многолетняя практика не дают морякам повода усомниться в безопасности и правомерности такого пути. Да и выбора у них особого нет. До украинского берега очень близко, особенно возле Белосарайской косы, а в Мариупольском порту и окрестностях так легко спрятать пару катеров с диверсантами.

И если Украина решится начать операции против российского судоходства, с показательными, например, остановками судов — «в отместку» за досмотр российскими пограничниками судов, идущих из украинских портов, делать это она будет неявно, привлекая свой морской спецназ. То есть, исподтишка, привычно для себя. Провокации и диверсии с последующими обвинениями России, для украинской власти — фирменный стиль.

Ловля на «живца»

Возможен и другой негативный сценарий с провокацией в акватории Азовского моря. Его в конце лета озвучил ни кто иной, как посол Украины в США Александр Чалый , а после него идея была подхвачена сонмом патриотически настроенных журналистов. Чалый предложил позвать на помощь украинским военным морякам в Азовское море один из фрегатов 6-го флота США, базирующегося в Средиземном море. Камуфлировал свое предложение он так: мол, в присутствие военного корабля нашего союзника, россияне не посмеют более задерживать для проверки суда, идущие в украинские порты.

Россия очень резко через пресс-службу МИД заявила о невозможности такого сценария, что никогда не согласится на пропуск иностранного военного корабля. И при этом, разумеется, апеллирует к договору об использованию Азовского моря. Пункт 3 статьи 2 гласит: «Военные корабли и другие государственные суда третьих государств, эксплуатируемые в некоммерческих целях, могут заходить в Азовское море и проходить через Керченский пролив, если они направляются с визитом или деловым заходом в порт одной из Сторон по ее приглашению или разрешению, согласованному с другой Стороной».

Но более подробного толкования нет. Представим себе ситуацию, что Киев приглашает нанести визит в Мариуполь или Бердянск фрегат « Дональд Кук » ВМФ США. Россия отказывается пропустить его через Керченский пролив, Украина и Вашингтон поднимают шум по поводу еще одного нарушения всеобъемлющих свобод российской стороной. И как далеко могут зайти в своем стремлении пройти через пролив американские моряки? Из истории известно, что в 1988 году из территориальных вод СССР черноморские моряки американцев чуть не тараном выгоняли — тогда два советских боевых корабля — сторожевой корабль СКР «Беззаветный» и «СКР-6», совершили навал на два американских боевых корабля — ракетный крейсер «Йорктаун» и эсминец «Кэрон».

Очевидно, что в этом случае Европа и весь остальной мир будут говорить о происшествии или провокации, используя американскую трактовку? Ведь украинские провокации широко используются мировым политическим сообществом против России в выгодной для Запада трактовке. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян жалуется, что страна, мол, несет многомиллионные убытки из-за действий России на море, и — пожалуйста — ЕС осуждает совершенно законные действия российских пограничников, требует от РФ непонятно какой демилитаризации Азовского моря, и даже намерен ввести специального комиссара по этой проблеме.

Кстати, Украина может использовать для активизации западного сообщества и вполне реальные экономические рычаги. Известно, что в центре Азовского моря есть солидные запасы газа и нефти. Добывать их в таких тепличных геологических условиях — сверхприбыльно. То, что эти углеводороды не принадлежат одной лишь Украине, вряд ли остановит Киев. Да и европейцев с американцами — скорее всего, тоже, судя по Ираку, Сирии, Ливии…

Что же касается рыбных запасов Азовского моря, то они в этом случае сойдут на нет. Но они и сейчас не являются продуктами, поступающими на рынок Европы или США, а интересны лишь южным регионам России и Украины.