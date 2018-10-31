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Жен украинских офицеров обвинили в работе на ФСБ
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Жен украинских офицеров обвинили в работе на российские спецслужбы 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) задержали трех жен военнослужащих, которые якобы были завербованы ФСБ России. Об этом в среду, 31 октября, сообщается на официальном сайте ведомства.
Оперативники установили, что женщины согласились на сотрудничество с российскими спецслужбами во время пребывания у своих родителей на территории Донецкой и Луганской областей.
«От женщин пытались получить информацию о воинских званиях, должностях, месте нахождения и служебных обязанностях их мужей, а также данные о военном подразделении, где они проходят службу, и их задействовании в операции Объединенных сил (ООС, пришла на смену Антитеррористической операции на юго-востоке Украины — прим. «Ленты.ру»)», — говорится в сообщении.
Также уточняется, что агенты ФСБ угрожали женщинам тюрьмой и притеснением родственников в случае отказа от совместной работы.
В СБУ уточнили, что противоправная деятельность завербованных была предупреждена, на данный момент они находятся на территории Украины и дают показания относительно обстоятельств их вербовки и полученных задач.
В октябре мужчину, работавшего в одном из кафе ДНР барменом, приговорили к 14 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Украины. Было установлено, что житель города Дружковка Донецкой области был завербован сотрудниками СБУ и получил задание о сборе сведений по месту своей работы.
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