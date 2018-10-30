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Певица Приходько стала политиком
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Украинская певица Приходько стала политиком 

Рамблер 44 минуты назад
Украинская певица Анастасия Приходько завершила певческую карьеру и присоединилась к команде Юлии Тимошенко. Об этом певица заявила 29 октября на своей странице в социальной сети Facebook.
«Обдумывая своё будущее, я пришла к выводу, что как политик я получу больше возможностей помогать нашим бойцам, временно перемещённым лицам и всем нуждающимся. И свою помощь я вижу в восстановлении социальной справедливости для каждого нуждающегося гражданина Украины», — написала Приходько в Facebook.
По словам Приходько, многие политики предлагали ей сотрудничество, но она остановила свой выбор на Тимошенко. Украинская патриотка призналась, что считает Тимошенко сильным политиком и достойным человеком.
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко является кандидатом в президенты Украины, она возглавляет президентский рейтинг. Выборы президента Украины пройдут в марте следующего года.
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