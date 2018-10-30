Ещё
Порошенко обсудит с Меркель Азовское море
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко решил обсудить ситуацию в Азовском море с Меркель 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Reuters
Украинский президент Петр Порошенко планирует обсудить с канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию в Азовском море. Об этом говорится в заявлении, размещенном на его официальном сайте.
Отмечается, что лидеры обсудят вопросы укрепления немецко-украинского партнерства. Кроме того, будут затронуты вопросы, связанные с ситуациями в Донбассе и Азовском море.
"Речь пойдет об укреплении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Украиной и ФРГ", — говорится в сообщении.
Также будут подняты вопросы европейской и евроатлантической интеграции украинской стороны.
Газета.Ru: последние новости
Анастасия Приходько станет политиком в команде Юлии Тимошенко В Киеве заявили о возможной потере контроля над Закарпатьем Патриарх Кирилл: Константинополь присвоил право на созыв всеправославных соборов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФСБ задержала сдавшего Петрова и Боширова информатора250
Пассажир упавшего Boeing успел отправить жене селфи2
Кремль отреагировал на уход Меркель52
Пассажир чудом избежал гибели в разбившемся Boeing21
«»Крымская стена" падет так же, как Берлинская»273
Видео
01:04
Док ушел на дно: причины аварии в Мурманске
Происшествия Армия
01:41
«»Крымская стена" падет так же, как Берлинская»
Политика В мире
01:14
Кремль отреагировал на уход Меркель
Политика
01:08
Обзор зарубежных СМИ: Конец эпохи Меркель ударит по Евросоюзу
В мире
01:48
Россия разрабатывает новое оружие
Оружие Армия
06:02
Караченцова похоронили
Общество
05:57
Раскрыт леденящий кровь план США
Армия Ближний Восток
00:48
Пока вы спали: Заплатят россияне — скандал вокруг Минприроды
Общество
00:41
На месте крушения Boeing нашли тело младенца
Катастрофы Происшествия
00:21
Автор хитов Лепса и Орбакайте погиб в ДТП
Происшествия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение