Порошенко обсудит с Меркель Азовское море

Порошенко решил обсудить ситуацию в Азовском море с Меркель

Отмечается, что лидеры обсудят вопросы укрепления немецко-украинского партнерства. Кроме того, будут затронуты вопросы, связанные с ситуациями в Донбассе и Азовском море.

"Речь пойдет об укреплении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Украиной и ФРГ", — говорится в сообщении.

Также будут подняты вопросы европейской и евроатлантической интеграции украинской стороны.