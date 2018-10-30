Порошенко обсудит с Меркель Азовское море

Украинский президент Петр Порошенко планирует обсудить с канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию в Азовском море. Об этом говорится в заявлении, размещенном на его официальном сайте.
Отмечается, что лидеры обсудят вопросы укрепления немецко-украинского партнерства. Кроме того, будут затронуты вопросы, связанные с ситуациями в Донбассе и Азовском море.
"Речь пойдет об укреплении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Украиной и ФРГ", — говорится в сообщении.
Также будут подняты вопросы европейской и евроатлантической интеграции украинской стороны.