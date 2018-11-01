Суд в Херсоне продлил срок ареста Вышинского

"Срок содержания под стражей продлён до 28 декабря", — сказал адвокат Андрей Доманский.

Предыдущий срок содержания под стражей Вышинского истекает 4 ноября.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.

Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу. Защита обжаловала арест, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.